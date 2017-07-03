سحب الاستدعاءات للمترشحين المعنيين بالدورة الاستثنائية لامتحان البكالوريا





أعلن الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات يوم الأحد أن عملية سحب الاستدعاءات ل104.036 مترشح معني بالدورة الاستثنائية لامتحان البكالوريا 2017 سيتم من 4 إلى 18 يوليو 2017 عن طريق موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وتتم عملية سحب الاستدعاءات للدورة الاستثنائية لامتحان البكالوريا 2017 من خلال إدخال اسم المستخدم والرقم السري الخاصين بالمترشح و المستعملين في الدورة العادية التي جرت من 11 إلى 15 يونيو الفارط حسب ما ورد في موقع الديوان http://bac.onec.dz. سيجري المترشحون المتأخرون أو المتغيبون في الدورة العادية لامتحان نهاية الطور الثانوي الامتحانات من يوم الخميس 13 يوليو إلى يوم الثلاثاء 18 يوليو بحيث أن يوم الجمعة يوم عطلة وذلك طبقا لجدول الاختبارات الذي سيرد في الاستدعاء. سيوزع 104.036 مترشح معني بهذه الدورة على 299 مركز امتحان عبر كامل التراب الوطني منهم 10.082 مترشح متمدرس و 93.954 مترشح حر. ويدعو الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات المترشحين الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات التقرب من مديريات التربية الوطنية التابعين لها أو الفروع الجهوية للديوان. و خلال الاجتماع الذي ترأسته يوم 30 يونيو الفارط مع إطارات قطاعها و مدراء التربية الوطنية خصص لتحضير الدورة الاستثنائية لبكالوريا 2017 وجهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت تعليمات صارمة ليتم تطبيق "نفس الإجراءات التنظيمية و الأمنية" التي تم تطبيقها خلال الدورة الفارطة لهذا الامتحان.

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