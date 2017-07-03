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03/07/2017 12:17:00

بن صالح يهاجم المعارضة


هاجم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح،أمس،  المعارضة من الداخل والخارج، متهما إياها بمحاولة تسويد المشهد العام الذي تعرفه الجزائر، كما وصفها بأصوات الشؤموقال بن صالح خلال كلمته بمناسبة اختتام الدورة العادية للبرلمان، بمجلس الأمة، "إننا لمتأكدين من أن التحديات التي تواجه الجزائر وان كانت قائمة في بعض الجوانب فان للجزائريين القدرة على تجاوزها متى توحدت الصفوف، وبذلك فقط تستطيع الجزائر تجاوز أوضاع الأزمة وبالوقت ذاته إسكات أصوات الشؤم والهزيمة التي تصدر من الداخل والخارج، وتسعى إلى التشويش على مسيرتها". وأضاف: "صحيح أن الجزائر لا تزال تواجه مصاعب لكنها في حدود إمكانياتها تسعى إلى معالجتها، لكن الادعاء بأن شيئا لم يتحقق وفي كافة الميادين فهدا لا يقبل ولا يتماشى مع الحقيقة"، وأضاف "الجزائر قد وفت بوعودها في مختلف الميادين سواء السكن، الماء والكهرباء وفي قطاع التعليم العالي، وغيرها من القطاعات الأخرى"، وعرج المسؤول على مخطط عمل الحكومة والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا، وقال " انه يؤكد حقيقة الانجازات التي تحققت في مختلف المجالات"، وخاطب المعارضة بالقول "تلك هي الحقيقة التي لا يخجل الواحد من التذكير بها، الحقيقة التي نود تذكير كل أولئك الذين من الداخل والخارج قد تكون ذاكرتهم خانتهم أو هم تعمدوا نسيانها، نقول لهم إن الجزائر بخير وبشهادة القريب والبعيد".

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