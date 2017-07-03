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03/07/2017 10:15:00

بن غبريط: نتائج البكالوريا العادية والاستثنائية أواخر جويلية


نفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، وجود غضب واحتقان لدى بعض الأساتذة جراء تقليص عطلتهم الصفية بسبب دورة البكالوريا  المقصيين" الاستثنائية" التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لفائدتهم. وأوضحت بن غبريط، في تصريح لها، على هامش اختتام الدورة البرلمانية العادية، بالمجلس الشعبي الوطني، بالقول:"..ليس هناك تذمر أو احتقان لدى الأساتذة جراء استدعاهم للقيام بعملية الحراسة أو التصحيح أو التحضير للبكالوريا الاستثنائية خلال عطلتهم الصيفية"، وأضافت أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح الدورة الاستثنائية ، كاشفة أنه سيتم اعتماد نفس الإجراءات التي تم اعتمادها خلال الدورة السابقة. وأكدت الوزيرة  أن الدورة العادية الأولي والتي جرت شهر رمضان، كانت ناجحة، وانه سيتم اعتماد نفس الإجراءات التي طبقت فيها خلال الدورة الاستثنائية والتي من المقرر أن ينطلق فيها يوم 13 جويلية الجاري وتدوم إلى غاية 18 من نفس الشهر.وأضافت الوزيرة، أن الإعلان عن نتائج دورتي البكالوريا العادية والاستثنائية سيتم في نفس التاريخ وهو نهاية جويلية، وذلك بعدما كانت مقررة في ال15من نفس الشهر، وأرجعت المسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريت تأجيل الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا إلى نهاية الشهر بسبب الدورة الاستثنائية للبكالوريا التي اقرها رئيس الجمهورية للفائدة المقصيين من دورة جوان  2017   بسبب التأخر، كاشفة أن سحب استدعاءات المترشحين المعنيين بالبكالوريا الاستثنائية سيكون يوم 4 جويلية، من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. هذا و تشير إحصائيات وزارة التربية الوطنية، إلى أن  عدد المعنيين بالدورة الاستثنائية  لبكالوريا 2017 التي ستجرى في الفترة الممتدة ما بين 13 و 18 جويلية مع استراحة تصادف يوم الجمعة 14 جويلية من السنة الجارية، قد بلغ 10082 بالنسبة  للمتمدرسين  و 93954 بالنسبة للأحرار، بينما بلغ العدد الإجمالي 104036 معنيا موزعين عبر 299 مركزا عبر الوطن.

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