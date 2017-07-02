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02/07/2017 15:00:00

حفل تخرج الدفعات الثلاثين"30" بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية


أشرف السيد اللواء محمد زناخري الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، يوم الأحد 02 جويلية  2017، على حفل التخرج بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية الشهيد "قضي بكير"، بحضور اللواء بن جلول عبد القادر مدير مصالح الصحة العسكرية وإطارات سامية بوزارة الدفاع الوطني، وشمل الحفل تخرج الدفعات الثلاثين"30" التالية :

- دفعة الممارسين المختصين في العلوم الطبية، الحائزون على شهادة دراسات طبية متخصصة.

- دفعة الطلبة الضباط العاملين المتحصلون على شهادة الدكتوراه في العلوم الطبية.

- الدفعة الثانية للطلبة ضباط الصف المتعاقدين "ليسانس مهنية" في العلوم شبه الطبية.

هذه الدفعات المتخرجة التي تشرفت بحمل إسم "الشهيد رباح نور الدين"، أحد أبطال الثورة التحريرية المضفرة،، استفادت من تكوين في تخصصات متعددة تضمنها المدرسة في أقسام التدرج وما بعد التدرج، والتي تظم إلى جانب العلوم الطبية علوم الصيدلة وجراحة الأسنان، فضلا عن تخصصات الطب الاستعجالي وطب الكوارث. حيث جرى الاحتفال وفقا للتقاليد العسكرية، أين تم تفتيش المربعات العسكرية، ليقوم بعدها قائد المدرسة بإلقاء كلمة بالمناسبة، تلاها تأدية القسم من طرف الدفعات المتخرجة، ثم تسليم الشهادات وتقليد الرتب وصولا إلى تسليم واستلام راية المدرسة بين الدفعة المتخرجة والدفعة الموالية. اختتمت مراسم حفل التخرج باستعراض عسكري اتسم بالتناسق والتوحيد والتنظيم المحكم على وقع أنغام الموسيقى العسكرية، قبل أن يتم تكريم عائلة الشهيد البطل.

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حفل تخرج الدفعات الثلاثين"30" بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية

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