وفد برلماني عن مجلس الأمة يشارك في اجتماعات الجلسة السادسة للبرلمان العربي بالقاهرة
يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة، في اجتماعات الجلسة السادسة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي ، وذلك في الفترة مابين 03 و05 جويلية 2017 بالقاهرة ( جمهورية مصر العربية)
يتشكل الوفد البرلماني من السيدين:
- عبد الكريم قريشي، عضو مجلس الأمة ، عضو البرلمان العربي.
- عزيز بزاز ، عضو مجلس الأمة، عضو البرلمان العربي.
ويتضمن جدول الأعمال، إضافة إلى الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة، انعقاد إجتماعات اللجان الفرعية، منها اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مبادرة رفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي، وكذا الاجتماع الثاني عشر لمكتب البرلمان العربي.
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