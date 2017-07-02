أزمة عقار ترهن مستقبل 40 ألف نسمة بحي لاروكات بالمسيلة





سكان حي لاروكات الشعبي بمدينة المسيلة الذي تقطنه حوالي 40 ألف نسمة يتطلعون إلى تجسيد جملة من الانشغالات عمرت أكثر من 25 سنة فرغم أن الحي يشكل مدينة قائمة بذاتها البوابة الشرقية لعاصمة الولاية إلا أن مطالبه ظلت عالقة أبرزها بناء مؤسسات وهياكل عمومية بداية من عيادة متعددة الخدمات إلى مؤسسات تعليمية وفي مقدمتها ثانوية ومتوسطة ومجمعات مدرسية يقول ممن تحدثوا لجريدة الاتحاد ,المعنيون أشاروا إلى أن شباب اكبر حي على مستوى مدينة المسيلة يتخبط يوميا في هاجس البحث عن ساحة لعب أو ملعب جواري ينهي حالة التخبط المشار إليها والمشاكل اليومية التي لطالما دفعت بشباب الحي إلى تنظيم حركات احتجاجية رفع أصواتهم إلى الجهات المعنية. وتبقى الإشكالية بحسب الجهات الرسمية أن حي لاروكات الشعبي تنعدم به الأوعية العقارية التابعة للدولة الأمر الذي انعكس سلبا على عملية تجسيد وبرمجة أكثر من مشروع وفي مقدمة هذه المشاريع عيادة وفروع إدارية كفرع بلدي وبريد وما إلى ذلك من المرافق ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين ,ويشار في كل ذلك أن الجمعيات الناشطة بالحي رفعت في أكثر من مناسبة هذه الانشغالات لكافة السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية ,والأكثر من ذلك أنها اجتهدت مع الخواص وملاك الأراضي بهدف التنازل في إطار المنفعة العامة, إلا أن جهود هؤلاء اصطدمت بإجراءات مختلفة اغلبها إدارية , وهنا طالب السكان ومنظمات المجتمع التي تنشط على مستوى الحي المجالس المنتخبة وفي مقدمتها المجلس الشعبي البلدي التحرك في هذا الرواق والتنسيق لإيجاد أوعية عقارية تأخذ بعين الاعتبار الأولويات المطروحة وفي مقدمتها إنشاء ثانوية بهدف امتصاص الضغط المسجل على مستوى ثانوية عبد المجيد اعلاهم التي ضاقت بمن فيها حيث تجاوز تعداد التلاميذ بها 1200 تلميذ ,مع أن طاقتها الاستيعابية دون هذا الرقم , ويأتي مرفق عيادة متعددة الخدمات في الأولوية الثانية مع فروع إدارية كبريد وبلدية والجزائرية للمياه ,على اعتبار أن مرافق كهذه سوف تخفف الكثير من الضغط على الإدارات التي يتنقل إليها العشرات من حي لاروكات الذي توسع في السنوات الأخيرة ,حيث بعض تخومه يقول بعض المختصين نشأت بطرق فوضوية وصارت تشكل واقعا لابد منه فرض على مختلف المصالح خاصة المياه وسونلغاز وغيرهما الاستجابة لهذا الواقع رغم انه فوضوي, يذكر أن توسع الحي المشار إليه في 15سنة الماضية كانت على حساب مساحات زراعية معتبرة تعتمد على مياه سد القصب ,وفي انتظار تحرك كافة الفواعل بما فيها السلطات المحلية يبقى أمل سكان حي لاروكات في تدخل والي الولاية حاج مقداد للنظر في الانشغالات المطروحة ,حيث اقترحت بعض الفعاليات والجمعيات لقاء مع مسؤول الهيئة التنفيذية لطرح وشرح مختلف المشاكل المطروحة على مستوى حي لاروكات .

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