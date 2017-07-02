الجيش الوطني الشعبي يحيي الذكرى الخامسة والخمسون لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية





تخليدا لأرواح شهداءنا الأبرار الذين ضحوا من أجل أن ينعم أبناء وطننا بالحرية والاستقلال، وبمناسبة الذكرى الـ55 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية التي تُعد مناسبة عظيمة في تاريخ الشعب الجزائري، يُنظم الجيش الوطني الشعبي، ابتداءً من الفاتح إلى 10 جويلية 2017، برنامجا ثريا من النشاطات الاحتفالية على مستوى المتحف المركزي للجيش. ترمي هذه الاحتفالات التي تندرج في إطار تقاليد الجيش الوطني الشعبي، إلى تثمين مختلف المحطات التي طبعت تاريخنا الوطني، وستشهد تنظيم استعراض لمجاهدين مرفوقين بأشبال الأمة بالإضافة إلى عروض متنوعة في الرياضات القتالية والقفز المظلي. كما تشارك فرقة موسيقية من الحرس الجمهوري في تنشيط هذه الأجواء الاحتفالية على مستوى ساحات مقام الشهيد فيما يتم تخصيص ورشة رسم لبراعمنا الصغار حول موضوع الاستقلال. كما ستنظم، ندوات ومحاضرات علاوة على عرض أفلام ثورية، أشرطة وثائقية وأناشيد وطنية تخلد هذه المناسبة العظيمة، فيما يمكن للزوار، بهذه المناسبة، التعرف عن كثب على منتجات عسكرية وطنية متنوعة تعكس مدى التطور الكبير والمستوى الرفيع الذي بلغته الصناعات العسكرية بمختلف فروعها ودورها البارز في دفع عجلة التنمية الوطنية. الجمهور العريض مدعوّ للتقربّ من المتحف المركزي للجيش وساحة رياض الفتح لحضور ومعاينة هذه التظاهرة الهامة التي تتمحور حول القيم النبيلة والسامية لجيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني.

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