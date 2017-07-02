إثر وفاة الوزيرة الفرنسية السابقة, سيمون فاي: الرئيس بوتفليقة يعزي نظيره الفرنسي





بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, ببرقية تعزية إلى نظيره الفرنسي, إيمانويل ماكرون, إثر وفاة الوزيرة الفرنسية السابقة ورئيسة أول برلمان أوروبي, سيمون فاي, مشيدا بدورها في خدمة مبادئ العدالة والحرية والسلام. وجاء في برقية رئيس الجمهورية قوله: "لقد علمت بغاية من الحزن وفاة سيمون فاي التي تميزت مسيرتها الحافلة في آن واحد بما تكبدته من ظلم النازية وهمجيتها وبالتزامها الشخصي الجدير بالإعجاب من أجل الحرية والمساواة والأخوة التي هي مبادئ وطنها فرنسا الأساسية". وأضاف رئيس الدولة قائلا : "فضلا عن دورها المعروف من أجل ترقية حقوق مواطناتها, فإن سيمون فاي نذرت حياتها إيمانا واحتسابا لخدمة العدالة والرقي والسلام وهي تضطلع بخدمتها في مناصبها الحكومية العليا وفي نطاق أوروبا ضمن برلمانها". واستطرد الرئيس بوتفليقة بالقول: "إن سيمون فاي التي سعدت بمعرفتها والإعجاب بها, تترك لجميع أصدقائها ما سيذكرهم بما كانت تتحلى به من طيبة وسخاء نفس". فالشعب الجزائري-- يقول رئيس الجمهورية-- "لن ينسى تلك المؤازرة التي لقيها من هذه الجليلة دعما لقضيته العادلة ولا تلك المصاحبة وذلكم التضامن اللذين محضتهما له إبان مأساته الوطنية". وخلص إلى القول: "في هذا الظرف الأليم, أبى علي الواجب إلا أن أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى الشعب الفرنسي, باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي, بأخلص تعازينا مجددا العزاء لأهل الفقيدة وذويها".

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