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بن سلمان انفعالي متهور قاد بلاده لمغامرات خطيرة وورّط واشنطن في حروب المنطقة وصف أرون ديفيد ميللر من مركز ويلسون للباحثين وريتشارد سوكلسكي من وقفية كارنيغي للسلام العالمي، ولي العهد السعودي الجديد بالشخص العاجز المتهور ونصحا الرئيس الأمريكي



وفد برلماني عن مجلس الأمة يشارك في اجتماعات الجلسة السادسة للبرلمان العربي بالقاهرة يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة، في اجتماعات الجلسة السادسة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي ، وذلك في الفترة مابين 03



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أزمة عقار ترهن مستقبل 40 ألف نسمة بحي لاروكات بالمسيلة سكان حي لاروكات الشعبي بمدينة المسيلة الذي تقطنه حوالي 40 ألف نسمة يتطلعون إلى تجسيد جملة من الانشغالات عمرت أكثر من 25 سنة فرغم أن



الجيش الوطني الشعبي يحيي الذكرى الخامسة والخمسون لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية تخليدا لأرواح شهداءنا الأبرار الذين ضحوا من أجل أن ينعم أبناء وطننا بالحرية والاستقلال، وبمناسبة الذكرى الـ55 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية التي تُعد مناسبة



إثر وفاة الوزيرة الفرنسية السابقة, سيمون فاي: الرئيس بوتفليقة يعزي نظيره الفرنسي بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, ببرقية تعزية إلى نظيره الفرنسي, إيمانويل ماكرون, إثر وفاة الوزيرة الفرنسية السابقة ورئيسة أول برلمان أوروبي, سيمون فاي, مشيدا



انتخاب جزائريين اثنين بهيئات الاتحاد الأفريقي انتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا (أثيوبيا) بالأغلبية الساحقة جزائريين اثنين على مستوى هيئات المنظمة القارية. ويتعلق الأمر بمايا ساحلي فاضل التي أعيد انتخابها ضمن



تخرج الدفعة التكوينية الـ45 من مدرسة القيادة والأركان بتمنفوست لسنة 2016- 2017 تخرجت يوم السبت بالجزائر العاصمة الدفعة ال45 للسنة الدراسية 2016- 2017 من مدرسة القيادة الأركان بمنطقة تمنفسوت تحت إشراف قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر. وتضم