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02/07/2017 11:49:00

انتخاب جزائريين اثنين بهيئات الاتحاد الأفريقي


انتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا (أثيوبيا) بالأغلبية الساحقة جزائريين اثنين على  مستوى هيئات المنظمة القارية. ويتعلق الأمر بمايا ساحلي فاضل التي أعيد انتخابها ضمن اللجنة  الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب  و حسين آيت شعلال الذي انتخب كعضو في  المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي حول الفساد خلال الدورة 31 للمجلس التنفيذي  للاتحاد الأفريقي الذي انطلقت أشغاله يوم الجمعة بمشاركة وزير الشؤون  الخارجية عبد القادر مساهل الذي يقود الوفد الجزائري في أشغال هذه الدورة. وسيتم تعيين الجزائريين من طرف ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي  ستعقد دورتها ال 29 يومي 3 و 4 يوليو بالعاصمة الأثيوبية

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