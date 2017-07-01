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01/07/2017 21:50:00

تخرّج الدفعة الـ45 بمدرسة القيادة والأركان


في إطار تخرّج الدفعات للسنة التكوينية 2016-2017 بمختلف مؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي، شهدت اليوم، السبت 01 جويلية 2017، مدرسة القيادة والأركان بتامنتفوست الناحية العسكرية1، تخرّج الدفعة 45 من ضباط القيادة والأركان، والتي تشرّفت بحمل اسم الشهيد أحمد نوفي المدعو "عبد الحق النوفي"، في حفل أشرف على مراسمه اللواء أحسن طافر قائد القوات البرية، الذي قام بالمناسبة بتكريم عائلة الشهيد في ختام حفل التخرج.

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