الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
01/07/2017 14:25:00

قايد صالح في زيارة إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال


يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يومي 02 و03 جويلية 2017، بزيارة إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال "الرئيس الراحل هواري بومدين".السيد الفريق سيعقد في اليوم الأول من الزيارة لقاء توجيهيا مع إطارات وطلبة الأكاديمية، ليترأس في اليوم الموالي، باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مراسم حفل تخرج الدفعات بهذه المؤسسة التكوينية المرموقة.

عدد القراءات 25 مرة | قراءات اليوم 25 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

قايد صالح في زيارة إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال

يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يومي 02 و03 جويلية 2017، بزيارة إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال "الرئيس
image

"أصدقاء المشرية" تنظم ملتقى وطني للشعر يومي 5-6 جويلية

تحتضن مدينة المشرية بالنعامة فعاليات الطبعة الأولى من الملتقى الوطني في الشعر الشعبي والفصيح يومي 5 -6 جويلية باستضافة الشاعر العراقي هزبر محمود وكوكبة من
image

إستراتيجية «وقائية» لتجنب ضغوط محور أبو ظبي ـ الرياض

ما يصفه الناطق الرسمي وزير الاتصال الأردني الدكتور محمد المومني بعبارة «موقفنا متزن ويحقق مصالحنا» قد يكون بمثابة المختصر الهادف في تعريف الموقف الاردني من
image

الجيش التركي يستعد لمهاجمة الوحدات الكردية في عفرين ويخطط لإقامة قاعدة عسكرية في إدلب

تؤكد المعطيات السياسية والعسكرية المتسارعة على الأرض إلى أن الجيش التركي بات على بعد وقت قريب من إطلاق عملية عسكرية واسعة بالتعاون مع الجيش السوري
image

احتياطات الصرف تبلغ 108 مليار دولار حاليا

تقدر احتياطيات الصرف الجزائرية حاليا ب108  مليار دولار حسب ما صرح به يوم الخميس محافظ بنك الجزائر محمد لوكال  على هامش ملتقى الاقتصاد  الافريقي  الذي
image

وفد من الكونغرس الأمريكي في زيارة إلى الجزائر يومي الأحد والاثنين

أفاد يوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية ان وفدا من الكونغرس الأمريكي بقيادة رئيس لجنة الميزانية وغرفة النواب  رودني  فريلينغويسن  سيجري زيارة يومي الأحد والاثنين
image

توجيه التهم بفرنسا للشركة الاسبانية "سويفت اير"

وجهت التهم يوم الخميس بفرنسا للشركة الاسبانية" سويفت اير" مالكة طائرة DC-9-83 التي استأجرتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية قبل تحطمها في يوليو 2014 شمال مالي 
image

نائب رئيس وزراء "كيبك" في زيارة إلى الجزائر

تقوم نائب رئيس وزراء منطقة"كيبك" ووزيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخفيف التنظيمي والتنمية الاقتصادية الاقليمية لمنطقة كيبك ليز ثيريو بزيارة إلى الجزائر من 2 إلى 4
image

فتح ماستر مهني في القانون بجامعة البليدة 2

كشف أمس، رئيس جامعة البليدة2 ، رامول خالد عن قرب فتح ماستر مهني في القانون يكون بإشراف مشترك بين الأساتذة الجامعيين ومهنيي مختلف القطاعات، على
image

تخصيص حصة إضافية بـ1500 دفتر حج للمسنين الذين شاركوا في العديد من عمليات القرعة

تم تخصيص حصة اضافية ب1500 دفتر حج لكبار السن  والذين ثبتت مشاركتهم 10 مرات على الأقل في عمليات القرعة للأعوام الفارطة  وذلك طبقا لتعليمة لرئيس
قيم هذا المقال
0