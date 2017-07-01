

قايد صالح في زيارة إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يومي 02 و03 جويلية 2017، بزيارة إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال "الرئيس



"أصدقاء المشرية" تنظم ملتقى وطني للشعر يومي 5-6 جويلية تحتضن مدينة المشرية بالنعامة فعاليات الطبعة الأولى من الملتقى الوطني في الشعر الشعبي والفصيح يومي 5 -6 جويلية باستضافة الشاعر العراقي هزبر محمود وكوكبة من



إستراتيجية «وقائية» لتجنب ضغوط محور أبو ظبي ـ الرياض ما يصفه الناطق الرسمي وزير الاتصال الأردني الدكتور محمد المومني بعبارة «موقفنا متزن ويحقق مصالحنا» قد يكون بمثابة المختصر الهادف في تعريف الموقف الاردني من



الجيش التركي يستعد لمهاجمة الوحدات الكردية في عفرين ويخطط لإقامة قاعدة عسكرية في إدلب تؤكد المعطيات السياسية والعسكرية المتسارعة على الأرض إلى أن الجيش التركي بات على بعد وقت قريب من إطلاق عملية عسكرية واسعة بالتعاون مع الجيش السوري



احتياطات الصرف تبلغ 108 مليار دولار حاليا تقدر احتياطيات الصرف الجزائرية حاليا ب108 مليار دولار حسب ما صرح به يوم الخميس محافظ بنك الجزائر محمد لوكال على هامش ملتقى الاقتصاد الافريقي الذي



وفد من الكونغرس الأمريكي في زيارة إلى الجزائر يومي الأحد والاثنين أفاد يوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية ان وفدا من الكونغرس الأمريكي بقيادة رئيس لجنة الميزانية وغرفة النواب رودني فريلينغويسن سيجري زيارة يومي الأحد والاثنين



توجيه التهم بفرنسا للشركة الاسبانية "سويفت اير" وجهت التهم يوم الخميس بفرنسا للشركة الاسبانية" سويفت اير" مالكة طائرة DC-9-83 التي استأجرتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية قبل تحطمها في يوليو 2014 شمال مالي



نائب رئيس وزراء "كيبك" في زيارة إلى الجزائر تقوم نائب رئيس وزراء منطقة"كيبك" ووزيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخفيف التنظيمي والتنمية الاقتصادية الاقليمية لمنطقة كيبك ليز ثيريو بزيارة إلى الجزائر من 2 إلى 4



فتح ماستر مهني في القانون بجامعة البليدة 2 كشف أمس، رئيس جامعة البليدة2 ، رامول خالد عن قرب فتح ماستر مهني في القانون يكون بإشراف مشترك بين الأساتذة الجامعيين ومهنيي مختلف القطاعات، على