قايد صالح في زيارة إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال
يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يومي 02 و03 جويلية 2017، بزيارة إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال "الرئيس الراحل هواري بومدين".السيد الفريق سيعقد في اليوم الأول من الزيارة لقاء توجيهيا مع إطارات وطلبة الأكاديمية، ليترأس في اليوم الموالي، باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مراسم حفل تخرج الدفعات بهذه المؤسسة التكوينية المرموقة.
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