وفد من الكونغرس الأمريكي في زيارة إلى الجزائر يومي الأحد والاثنين
أفاد يوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية ان وفدا من الكونغرس الأمريكي بقيادة رئيس لجنة الميزانية وغرفة النواب رودني فريلينغويسن سيجري زيارة يومي الأحد والاثنين (2 و 3 يوليو) إلى الجزائر. وسيتم استقبال الوفد بمناسبة قدومه إلى الجزائر بمجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني.وستشكل العلاقات الثنائية وخاصة التعاون بين الهيئتين التشريعيتين محور المحادثات بين الطرفين. من جهة اخرى سيضم الوفد الامريكي أعضاء من غرفة النواب ومساعدين برلمانيين ينتمون إلى أحزاب جمهورية وديمقراطية.
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