توجيه التهم بفرنسا للشركة الاسبانية "سويفت اير"





وجهت التهم يوم الخميس بفرنسا للشركة الاسبانية" سويفت اير" مالكة طائرة DC-9-83 التي استأجرتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية قبل تحطمها في يوليو 2014 شمال مالي حسبما تناقلته يوم الخميس وسائل الإعلام الفرنسية نقلا عن مصادر مقربة من الملف.و كانت الطائرة التي تضمن الرحلة AH 5017 لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أقلعت بتاريخ 24 يوليو 2014 من المطار الدولي لواغادوغو باتجاه مطار هواري بومدين بالجزائر و على متنها 116 مسافر. و بعد مضي ساعة على إقلاعها أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنها فقدت الاتصال مع الطائرة التي كانت تحلق فوق مالي. و سقطت الطائرة في شمال مالي بمنطقة غوسي و على متنها 110 مسافر من بينهم جزائريون و فرنسيون و بوركينابيون و لبنانيون بالإضافة إلى أفراد الطاقم الستة كلهم من جنسية اسبانية. و توجه لشركة "سويفت اير" التي حملت مسؤولية الحادث تهمة "القتل غير العمدي عن طريق الخطأ و الاستهتار و الإهمال أو التقصير في واجب الحيطة و الأمن". و أكدت الخبرة القضائية في مايو 2016 بباريس أن الحادث راجع إلى خلل تقني في الطائرة دي سي-9-83 (DC-9-83) التابعة لشركة "سويفت أير" كشف عنه مكتب التحقيقات و التحليلات في أفريل المنصرم.و كان محامو جمعية ضحايا الطائرة التي كانت تضمن الرحلة (AH5017) التي تضم عائلات الضحايا قد اعتبروا حينها أن هناك أسئلة تبقى مطروحة حول تكوين الطيارين و إعلام الشركات من قبل الصانعين. و تفيد نتائج تقرير المكتب الفرنسي للتحقيقات و أمن الطيران المدني أن الحادث وقع بسبب عدم تشغيل النظام المضاد للتجمد مع التأكيد على عدم تسجيل أي مشكل من قبل طاقم الطائرة خلال اتصالاتهم بالمراقبين الجويين بواغادوغو و نيامي كما لم يتم إرسال أي نداء إغاثة. و خلص التقرير إلى أن الحادث راجع إلى مجموعة من الإختلالات تتمثل في عدم تشغيل النظام المضاد للتجمد و انسداد ملتقطي ضغط المحركات مما تسبب في تذبذب سير المحركات و انخفاض سرعة الطائرة إضافة إلى عدم تسجيل أية مناورات لاسترجاع تماسك الطائرة في الهواء من طرف الطاقم. و سبق لخبراء فرنسيين التصريح لصحيفة "لوفيغارو" خلال شهر يناير المنصرم أن الطيارين يفتقران للخبرة في تسيير الأوضاع الطارئة فضلا عن عدم استفادتهم من تكوين إضافي على جهاز المحاكاة.

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