نائب رئيس وزراء "كيبك" في زيارة إلى الجزائر





تقوم نائب رئيس وزراء منطقة"كيبك" ووزيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخفيف التنظيمي والتنمية الاقتصادية الاقليمية لمنطقة كيبك ليز ثيريو بزيارة إلى الجزائر من 2 إلى 4 جويلية الجاري. وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية إنه ستكون نائب رئيس وزراء منطقة"كيبك" ووزيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخفيف التنظيمي والتنمية الاقتصادية الاقليمية لمنطقة كيبك ليز ثيريو بالجزائر بداية من 02 جويلية الجاري حيث أكد البيان:" ستكون ليز ثيريو مرفوقة بوفد من نساء الاعمال حيث سيحل الوفد الكندي بالجزائر العاصمة يوم 2 جويلية 2017 عن طريق الرحلة التدشينية للخطوط الجوية الكندية مونريال-الجزائر العاصمة "، كما سيتم بالمناسبة تنظيم حفل بمطار هواري بومدين الدولي. وأفاد ذات المصدر "زيارة نائب رئيس وزراء منطقة كيبك تندرج في اطار العلاقات التقليدية بين الجزائر و مقاطعة كيبك التي تتميز بكثافتها الانسانية و المبادلات الاقتصادية و الثقافية الهامة"، كما ستقوم "ليز ثيريو" بمحادثات مع العديد من المسؤولين السامين بالدولة، وسيكون تعزيز التعاون بين الجزائر و كيبك في المجالات الاقتصادية والثقافية و الاجتماعية من خلال تبادل الخبرات لا سيما ترقية المقاولاتية النسوية، في صدارة محادثات ثيريو مع المسؤولين الجزائريين.وقبل مغادرة الجزائر العاصمة وعشية احياء عيد الاستقلال ستضع ثيريو إكليلا من الزهور بمقام الشهيد.

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