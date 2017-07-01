تخصيص حصة إضافية بـ1500 دفتر حج للمسنين الذين شاركوا في العديد من عمليات القرعة





تم تخصيص حصة اضافية ب1500 دفتر حج لكبار السن والذين ثبتت مشاركتهم 10 مرات على الأقل في عمليات القرعة للأعوام الفارطة وذلك طبقا لتعليمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسب ما أورده يوم الخميس بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. و جاء في البيان انه "ترسيخا لروح التكافل المعهودة وإيمانا بإرساء القيم الحضارية , قرر لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تخصيص حصة اضافية ب1500 دفتر حج لكبار السن حصريا للذين تجاوزا ال70 سنة من العمر و ثبتت مشاركتهم 10 مرات على الأقل في عمليات القرعة للأعوام الفارطة و ذلك بغية تمكين هذه الشريحة من أداء هذا الركن". واضاف البيان انه سيتم تنظيم عملية القرعة لهذه العلمية يوم 08 جويلية القادم على مستوى مقرات الثمانية وأربعون (48) ولاية. كما يمكن للمواطنين المعنيين بهذا الإجراء -يخلص البيان- الإطلاع على القوائم المتضمنة لأسمائهم على موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية www.interieur.gov.dz .

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