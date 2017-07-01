أديس أبابا: انتخاب جزائريين اثنين بهيئات الاتحاد الأفريقي
انتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي يوم الجمعة بأديس أبابا (أثيوبيا) بالأغلبية الساحقة جزائريين اثنين على مستوى هيئات المنظمة القارية.
ويتعلق الامر بالسيدة مايا ساحلي فاضل التي أعيد انتخابها ضمن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والسيد حسين آيت شعلال الذي انتخب كعضو في المجلس الاستشاري للاتحاد الافريقي حول الفساد خلال الدورة 31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي الذي انطلقت أشغاله يوم الجمعة بمشاركة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الذي يقود الوفد الجزائري في أشغال هذه الدورة.وسيتم تعيين الجزائريين من طرف ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي ستعقد دورتها ال 29 يومي 3 و 4 يوليو بالعاصمة الأثيوبية.
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