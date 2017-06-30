المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس تحتفي بتخرج دفعات جديدة
مواصلة لسلسلة حفلات التخرج بمختلف هياكل التكوين للجيش الوطني الشعبي، كان الموعد اليوم، الخميس 29 جوان 2017، بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس "الشهيد باجي مختار" بالرويبة/ ن.ع.1، التي شهدت تخرج الدفعة 16، والتي تشرفت بحمل اسم الشهيد "العربي عبد السلام".أشرف على مراسم التخرج اللواء شريف زراد رئيس دائرة الاستعمال والتحضير بأركان جيش الوطني الشعبي، و قد شمل تخرج فئة الضباط العاملين بعد نيلهم لشهادة جامعية للطور العلمي الأول وشهادة النجاح في التعليم والتكوين العسكري.
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