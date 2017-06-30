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30/06/2017 12:05:00

والي تيسمسيلت : تنمية الولاية مرهونة على اختيار النخبة التي يتشكل منها المجلس الشعبي الولائي القادم .


افتتح اعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية تيسمسيلت  دورتهم العادية ."دورة جوان 2017"صباح اول امس الخميس  على وقع دراسة ملف مراجعة المخطط التوجهي للتهيئة والتعمير  ما بين البلديات  تيسمسيلت وخمستي والعيون . وكذا ملف قطاع الاتصالات علاوة على مناقشة ميزانية الولاية .كلمة الافتتاح كانت من لدن رئيس المجلس الشعبي الولائي عدة الميلود والتي جاء فيها على الخصوص بما الحدث البارز الذي عرفته الولاية على غرار باقي ولايات الوطن  الا وهو حدث الانتخابات التشريعية الذي وصفه رئيس المجلس بالعرس الذي ميز الولاية عن باقي ولاية الوطن مشاركة .منوها على المداخلتين الهامتين امام الحكومة من قبل كل من النائب بربارة الشيخ وحميد بوشارف عن الولاية تيسمسيلت وما تعانيه من تأخر وتكبيل في المشاريع الانمائية اضافة الى تهنئة قطاع التربية والتعليم على احتلاله المرتبة الثانية وطنيا في نسبة نجاح  شهادة التعليم المتوسط  واعتبرها بمثابة الدليل والعربون على ان الدعم الذي يحظى به قطاع التربية انه لم يذهب هباء وختاما رحب بلمدراء الجدد مثل السياحة .ديوان الترقية والتسيير العقاري والتجهيزات العمومية ليتستهل والي الولاية كلمته امام  النواب والمدعوين  بانه عاجز عن التعبير صب الولاية وسكانها الذين وجد فيهم علاقة حميمية تشترك في العادات والتقاليد وحتى المناخ لا العادات والتقاليد بل شعرت وكأني في الاهقار  شاكرا في سياق الحديث على المرافقة والمساعدة من قبل اعضاء المجلس الشعبي الولائي في تسهيل المهام لصلاح البلاد والعباد "تيسمسيلت اولا واخيرا "مؤكدا ان مسالة العمل والتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي وصلت الى نقطة ألا رجوع متعهدا اننا قررنا ان نعيد لتيسمسيلت  مجدها وان تصبح حرة في صناعة قرارها  لا للتابعية نريدها  ان تكون سيدة في ما يخدمها لا يفرض عليها . مشيرا انه ومن خلال فترة زمنية قصيرة  وصلنا بغاز المدينة  الى عمق الونشريس الاشم الى ادغال العالم القروي والأسبوع القادم سيتمتع سكان تمزليات بهذه النعمة المسخرة  وهذا دليل على ان الولاية تتقدم الى الامام والسكن الريفي الذي حاز مرتبة مرموقة بفضل جهود الدولة  والاهتمام من قبل مسؤوليها .وتحية مفعمة يقول والي الولاية الى سكان تيسمسيلت يوم اثبتت الدولة شرعيتها الدستورية بانتخاب اعضاء مجلس الشعبي الوطني  .والولاية في حاجة الى كل ابنائها النائب في موقعه والوالي في ولايته والموظف في مكتبه  كما اشاد بالزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الداخلية الى تيسمسيلت وساهم مساهمة فعالة في منحها غلاف  معتبرا اياه كان بمثابة اعادة الوجه الحقيقي للمدينة وخصصناه يقول والي الولاية لفائدة الطرقات والمرافق الحيوية . والجديد "الكلام دائما" مسند الى والي الولاية ان الحكومة الحالية على اتم الاستعداد لمنح غلاف مالي اخر لتنمية الولاية سياحيا وفلاحيا واقتصاديا .عازمين كل العزم ان تصبح الولاية من الولايات الكبرى .كما اشار الى نقة مهمة ان الولاية مقبلة على اختيار نواب جدد في المجلس الشعبي الولائي القادم ان فعلا نخبة نابعة من عمق الشعب يقول والي الولاية لا تهمني الانتماءات  كما تهمني القناعات بحب الولاية  القادمون الجدد لقبة المجلس الشعبي الولائي يكونون معنا قلبا وقالبا وحبا الى تيسمسيلت العميقة لان الفترة المقبلة ستكون حاسمة من عمر الولاية وعليه  المجلس القادم سيكون معنا ونكون معه صفا صفا لبناء تيسمسيلت هذا هو شعارنا . زيادة على المجتمع المدني ان يكون حاضرا بقوة ومساهما في التنمية والمشاركة في الراي  بل نريده يقول والي الولاية فعلا معنا خاصة ونحن مقبلون على عمل جبار ويكمن في توسيع مدينة تيسمسيلت  على قرابة اكثر من 20سنة قادمة وهو ما ساعدتنا على الحكومة مبدئيا عليه  وأعضاء المجلس الشعبي الحالي مطالبون بالموافقة على التوسعة التي ستمس الجهات الاربعة للولاية  بهدف جعلها ولاية "سر من رأى" هذه امنيتي اريدها ان تتحقق  وفي الاخير اختتم والي الولاية كلمته  بان الوقت قد حان  كي تنطلق التنمية  وتتغير ملامح تيسمسيلت .   

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