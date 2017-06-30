عشاق بلوزداد يهدون الزاكي قميص الوداد
فاجأت مجموعة من مشجعي فريق شباب بلوزداد الجزائري، مدرب فريقهم بادو الزاكي، بمنحه هدية خلال الحصة التدريبية التي جرت بملعب 20 أوت بالجزائر.حيث قدمت جماهير بلوزداد، قميص فريق الوداد البيضاوي المتوّج بلقب الدوري المغربي في موسم 2016 – 2017، للمدرب الزاكي، الذي عبر عن سعادته الكبيرة بما قام به عشاق الشباب، خاصة وأن المدرب منذ ذهابه إلى الجزائر، يحظى باحترام شديد من قبل جميع جماهير الأندية الجزائرية .
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