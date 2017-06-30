بواخر الفوسفاط المغربي المنهوب من العيون تتفادى طريق جنوب إفريقيا
وقالت احىدى الصحف الغربية ليلة الخميس الى الجمعة إن حمولة جديدة من الفوسفاط المنهوب من ميناء العيون بالصحراء الغربية قد وصلت إلى شواطئ تاورانغا شمال نيوزيلاندا، بعدما سلكت طريقا آخر لا يمر عبر جنوب إفريقيا وهذا تجنبا لمصير مشابه لشحنة سابقة التي أوقفها القضاء الجنوب الإفريقي بناء على دعوة من جبهة البوليساريو.
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