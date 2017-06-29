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29/06/2017 18:14:00

دورة للمقصيين من الدورة الأولى "بكالوريا" بسبب التأخر تنظم ابتداءا من 13 يوليو (تبون)


- أعلن الوزير الأول, عبد المجيد تبون, مساء امس الخميس بالجزائر, أنه سيتم تنظيم دورة خاصة للبكالوريا للمترشحين الذين تم إقصاؤهم من الدورة الأولى

صرح عبد المجيد تبون خلال ندوة صحفية عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على لائحة مساندة و دعم لمخطط عمل الحكومة أن الدورة الخاصة للبكالوريا  لكل المترشحين الذين تم إقصاؤهم  بسبب التأخر في الدورة الأولى لإعادة اجتياز الامتحان ستنظم من 13 إلى 17 يوليو.

و كان الوزير الأول قد كشف سابقا في المجلس الشعبي الوطني أن رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, أعطى أمرا لتنظيم هذه الدورة, موضحا أنه قد منحت لوزيرة التربية نورية بن غبريت كافة "الصلاحيات للتنظيم المادي لهذه الدورة الخاصة التي ستجرى بنفس الصرامة".

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