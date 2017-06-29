وزير الصناعة والمناجم السيد محجوب بدة .يستقبل سفير جمهورية أذربيجان بالجزائر





استقبل وزير الصناعة والمناجم السيد محجوب بدة اليوم الخميس بمقر دائرته الوزارية سفير جمهورية أذربيجان بالجزائر السيد ماهر ماممد أغلو علييف.وخلال هذا اللقاء، أعطى السيد الوزير حوصلة حول المخطط الحكومي الجديد والتوجه الاقتصادي للجزائر التي تمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد معتمد على القطاع النفطي الى اقتصاد متنوع.في هذا الإطار أكد السيد بدة إرادة الجزائر في تنويع شراكتها مع أذربيجان، التي تتبع نفس المنهج لتنويع اقتصادها، حاثا على استغلال سبل تعزيز الشراكات ليكون هناك تكاملا بين البلدين.ولبلوغ هذا الهدف شدد السيد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون التجاري في مرحلة أولى لتحديد الأولويات في الجانب الاستثماري.من جانبه، اعتبر السفير الاذربيجاني بان فتح سفارة جمهورية أذربيجان بالجزائر منذ سنة يعبر عن الإرادة القوية لبلاده لتدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية مع الجزائر لاسيما وأن اقتصاد البلدين يتقاسمان نقاطا مشتركة باعتبارهما يعتمدان على عائدات المحروقات.في هذا الخصوص، أكد السيد ماهر ماممد أغلو علييف ان بلاده استثمرت في العديد من المجالات لتنويع اقتصادها على غرار الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والغذائية مواد البناء وتحويل الثروات المعدنية.وأعرب عن رغبته في الاستفادة من التجربة الجزائرية في بعض الصناعات على غرار الصناعات الالكترونية والالكترومنزلية ذات الجودة العالية.واتفق الطرفان، في هذا الصدد، على تنظيم زيارات استطلاعية بين وفود البلدين من ممثلي الوزارات والمتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص لتحديد مجالات الشراكة ذات الأولوية والتوصل بذلك إلى ابرام اتفاقيات تعاون في المجال الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد.وفي الأخير, جدد السيد الوزير إرادة الحكومة الجزائرية في تدعيم الشراكة مع أذربيجان لان كلا البلدين بإمكانهما الاستفادة من موقعيهما الاستراتيجي الذي يسمح بولوج أسواق أخرى افريقية وآسيوية.

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