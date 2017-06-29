تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للمشاة
ترأس، اليوم الخميس 29 جوان 2017، اللواء أحسن طافر قائد القوات البرية حفل تخرّج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للمشاة الشهيد "جلول عبيدات" بشرشال/ن.ع.1، حملت اسم الشهيد البطل "قنز الحفناوي"، وشملت:
• الدفعة 47 لدروس الإتقان للضباط.
• الدفعة 22 لدروس التطبيق للضباط.
• الدفعة 16 لدورة الأهلية المهنية العسكرية درجة 2 لهياكل الأركان.
• الدفعة 20 لدورة الأهلية المهنية العسكرية درجة 2.
• الدفعة 18 لدورة الأهلية المهنية العسكرية درجة 1 لهياكل الأركان.
• الدفعة 40 لدورة الأهلية المهنية العسكرية درجة 1.
• الدفعة 08 لدورة الأهلية المهنية العسكرية درجة 1 مكونين.
• الدفعة 21 لدورة الشهادة المهنية العسكرية درجة 2.
اُختتم الحفل بتكريم عائلة الشهيد "قنز الحفناوي"، ليتم بعدها الافتتاح الرسمي للأبواب المفتوحة على المدرسة التي نظمت بهذه المناسبة.
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