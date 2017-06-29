

المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس تحتفي بتخرج دفعات جديدة مواصلة لسلسلة حفلات التخرج بمختلف هياكل التكوين للجيش الوطني الشعبي، كان الموعد اليوم، الخميس 29 جوان 2017، بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس "الشهيد باجي مختار"



والي تيسمسيلت : تنمية الولاية مرهونة على اختيار النخبة التي يتشكل منها المجلس الشعبي الولائي القادم . افتتح اعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية تيسمسيلت دورتهم العادية ."دورة جوان 2017"صباح اول امس الخميس على وقع دراسة ملف مراجعة المخطط التوجهي للتهيئة والتعمير ما



عشاق بلوزداد يهدون الزاكي قميص الوداد‎ فاجأت مجموعة من مشجعي فريق شباب بلوزداد الجزائري، مدرب فريقهم بادو الزاكي، بمنحه هدية خلال الحصة التدريبية التي جرت بملعب 20 أوت بالجزائر.حيث قدمت جماهير بلوزداد،



بواخر الفوسفاط المغربي المنهوب من العيون تتفادى طريق جنوب إفريقيا وقالت احىدى الصحف الغربية ليلة الخميس الى الجمعة إن حمولة جديدة من الفوسفاط المنهوب من ميناء العيون بالصحراء الغربية قد وصلت إلى شواطئ تاورانغا شمال



دورة للمقصيين من الدورة الأولى "بكالوريا" بسبب التأخر تنظم ابتداءا من 13 يوليو (تبون) - أعلن الوزير الأول, عبد المجيد تبون, مساء امس الخميس بالجزائر, أنه سيتم تنظيم دورة خاصة للبكالوريا للمترشحين الذين تم إقصاؤهم من الدورة الأولى



وزير الصناعة والمناجم السيد محجوب بدة .يستقبل سفير جمهورية أذربيجان بالجزائر استقبل وزير الصناعة والمناجم السيد محجوب بدة اليوم الخميس بمقر دائرته الوزارية سفير جمهورية أذربيجان بالجزائر السيد ماهر ماممد أغلو علييف.وخلال هذا اللقاء، أعطى السيد



تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للمشاة ترأس، اليوم الخميس 29 جوان 2017، اللواء أحسن طافر قائد القوات البرية حفل تخرّج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للمشاة الشهيد "جلول عبيدات" بشرشال/ن.ع.1، حملت اسم



الجزائر تفقد 6 مليارات دولار من احتياطات النقد الأجنبي في 6 أشهر اعلن مسؤل جزائري، هذا الخميس أن احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي انخفضت بواقع 6 مليارات دولار، لتستقر حاليا عند حدود 108 مليارات دولار بعد أن بلغت



وفاة رولاند رابابور المحامي الملتزم لصالح القضية الجزائرية ولعائلة اودان توفي المحامي الفرنسي رولاند رابابور الذي التزم بالدفاع عن مناضلي جبهة التحرير الوطني خلال حرب التحرير الوطني اليوم الاثنين بباريس عن عمر يناهز 83 سنة، حسبما علم اليوم الخميس لدى اقاربه.