المنظمات الحقوقية قطرية تستعين بمكتب محاماة سويسري لطلب تعويضات من دول خليجية





قال مصدران مطلعان يوم الخميس إن‭‭ ‬‬منظمة قطرية تعمل في مجال حقوق الإنسان استعانت بمكتب محاماة سويسري للمساعدة في طلب تعويضات للمواطنين الذين تضرروا بسبب عقوبات فرضتها السعودية ودول عربية أخرى.وقال المصدران إن مكتب لاليف للمحاماة، الذي له مكاتب في جنيف وزوريخ والدوحة، يضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي عينتها الحكومة وإن الاتفاق سيعلن يوم السبت المقبل.وقال أحد المصدرين طالبا عدم نشر اسمه "الخطة هي مساعدة القطريين في رفع دعوى قضائية ضد السعودية والإمارات والبحرين التي قطعت العلاقات مع قطر هذا الشهر".ولم يتسن الوصول إلى ممثلين عن الحكومات القطرية والسعودية والإماراتية والبحرينية للتعقيب.والقطريون هم أغنى مواطنين في العالم من حيث متوسط دخل الفرد ويتمتعون بثروة مصدرها أكبر صادرات في العالم من الغاز الطبيعي المسال.ويملك كثير منهم أصولا قيمتها ملايين الدولارات في السعودية والإمارات العربية المتحدة تشمل فنادق وعقارات ومزارع.وألغى آخرون خططا للسفر وصفقات استيراد مع مؤسسات في الإمارات منذ قطعت الدول العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو حزيران وفرضت عقوبات اقتصادية عليها متهمة إياها بتمويل المتشددين.ولم يتضح على الفور تحت أي اختصاص قضائي سترفع الدعوى القانونية وما إذا كان سيتعين على الحكومات المعنية أن توافق أولا على التحكيم.

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