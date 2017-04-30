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30/04/2017 14:01:00

لفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني في زيارة إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم


 تتواصل زيارات العمل والتفتيش التي يقوم بها الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى النواحي العسكرية وقيادات القوات، وذلك في إطار متابعة مدى تنفيذ مخطط تطوير القوات، والاتصال المباشر والدائم مع مستخدمي القوات المسلحة، حيث كان الموعد صباح اليوم الأحد 30 أفريل 2017 مع زيارة قادته إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.في بداية الزيارة، ووفاء لأرواح شهداء الجزائر وتضحياتهم الكبرى، وقف  الفريق وقفة ترحم وخشوع على روح الشهيد دغين بن علي الدعو سي لطفي، حيث وضع باقة ورد عند النصب التذكاري للشهيد الذي أطلق إسمه على مقر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار.بعدها ترأس الفريق اجتماعا ضم إطارات  القيادة والأركان، تابع خلاله عرضا قدمه اللواء عمار عمراني قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، شمل مختلف مجالات النشاطات، فضلا عن مدى تنفيذ مخطط التطوير الخاص بهذه القوات.كما كان للفريق لقاء مع مستخدمي قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، حيث ألقى كلمة توجيهية تابعها كافة أفراد وحدات الدفاع الجوي عن الإقليم عبر التراب الوطني، ذكّر فيها بالاستراتيجية التي تبنتها قيادة الجيش الوطني الشعبي من أجل عصرنة وتطوير قدرات الدفاع الجوي عن الإقليم، وما استلزمه  ذلك من عمل  حثيث ومتواصل في مجال التدريب والتكوين والتحضير القتالي الكفيل بضمان الأداء العملياتي الناجع وفي ذات السياق حث إطارات وأفراد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم على ضرورة السهر الدائم على ضمان سلامة التراب الوطني وحرمة حدوده وأجوائه : "فلا سـبـيـل، بداهة، للإطــمـئـنـان على حاضر الجزائر ومستقبلها وضمان سلامة ترابها الوطني وحـرمة حدودها والـذود عنها شـبـرا شـبـرا، إلا من خلال تـحـكـم الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في مستلزمات أداء واجبه الوطني تجاه بلده الجزائر، علما أن الإيمان بالواجب الوطني، وحس التضحية في سبيله والإخلاص له، والقناعة بنبل الدور المهني المؤدى، هي كلها مسالك ودروب آمنة توصل صاحبها بصفة أكيدة، إلى مكامن القوة المعنوية العالية، وإلى البحث عن اكتساب كل عوامل التوفيق المهني".اللقاء اختتم باستماع الفريق إلى انشغالات واهتمامات إطارات وأفراد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم ،والذين جددوا التأكيد على أنهم سيظلون العين الساهرة على أمن وسلامة أجواء الجزائر.

 عقب ذلك زار الفريق قيادة القوات الجوية.

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