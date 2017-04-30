ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار





في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم الإرهابي المبحوث عنه المسمى "س. سيدي علي"، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة، يوم أمس 29 أفريل 2017، وبحوزته مسدس رشاش (01) من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

من جهة أخرى وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بورقلة الناحية العسكرية الرابعة، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(4200) وحدة من الألعاب النارية.

وبعين قزام لاناحية العسكرية السادسة، أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي (10) مهربين وضبطت مركبة رباعية الدفع ومُعدات تنقيب عن الذهب، في حين تم توقيف (21) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة ببشار وأدرار وتلمسان وتيارت.

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