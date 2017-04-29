الجالية الجزائرية بالمغرب تؤدي واجبها الانتخابي





فتحت القنصلیة العامة للجزائر بالدار البیضاء ، صباح امس السبت ، مكاتب الاقتراع أمام الجالية الجزائرية المقيمة هناك والمقدرة في حدود 3162 جزائري مسجل على القوائم الانتخابیة لاختیار ممثلیھم بالمجلس الشعبي الوطني.وتم تخصیص ثلاث مكاتب اقتراع بكل من مقر القنصلیة ومراكش وأغادير للسماح للجزائريین المقیمین ھناك بأداء واجبهم الانتخابي واختیار ممثلیھم بین سبعة أحزاب سیاسیة وقائمة حرة. وأوضح القنصل العام للجزائر بالدار البیضاء علي تلاورار في تصريح لوأج، أنه "تم بمجرد استدعاء، من طرف رئیس الجمھورية عبد العزيز بوتفلیقة، للھیئة الناخبة لتشريعیات الرابع ماي المقبل الشروع في عملیة مراجعة القوائم الانتخابية". وبھدف إعلام الجزائريین المقیمین بالمدينة وتوعیتھم بأھمیة الموعد الانتخابي تم تنظیم حملات تحسیسیة ، مشیرا بھذا الخصوص إلى أنه تم تجنید فرق للاتصال بالعائلات. وأوضح أنه إضافة إلى استقبال الجزائريین بمقر القنصلیة تم تجنید فرق للسھر على العملیة التحسیسیة التي مست أكثر من 800 عائلة جزائرية مقیمة بالدار البیضاء وبالمدن البعیدة عن المدينة لإعلامھم بالانتخابات التشريعیة. و يقیم ما لا يقل عن 4800 جزائري مسجل بالقنصلیة الجزائرية بالدار البیضاء.

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