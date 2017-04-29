العثور على بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف بمنطقة العريمة شمال ولاية قسنطينة





إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة العريمة شمال ولاية قسنطينة الناحية العسكرية الخامسة، عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 29 أفريل 2017، على بندقية (01) نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية (01) صيد ومسدس (01) من نوع توكاريف وحزام ناسف إضافة الى كمية من الذخيرة والمتفجرات. من جهة أخرى وتبعا لنداء نجدة، تمكنت حوامة من نوع (LS-15) تابعة للقوات البحرية الجزائرية من مساعدة وإنقاذ خمسة (05) صيادين كانوا عالقين على متن قاربهم المعطل على بعد (23) ميل بحري عن شاطئ أولاد بن عيد بعين تموشنتالناحية العسكرية الثانية، وفي نفس السياق نجحت مفرزة أخرى تابعة للمجموعة الاقليمية لحراس الشواطئ بعنابة الناحية العسكرية الخامسة، في انقاذ ثلاثة (03) بحارة كانوا عالقين على الصخور بين الشاطئ الكبير ووادي طنجة قرب جزيرة سيريجينا، الواقعة على بعد ثلاثة (03) أميال بحرية شمالي-غرب ميناء سكيكدة.

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