الفريق أحمد قائد صالح في زيارة إلى قيادة القوات البحرية





يواصل الفريق أحمد قائد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارات العمل والتفتيش إلى قيادات القوات، حيث قام صباح اليوم 29 أفريل 2017 بزيارة إلى قيادة القوات البحرية، وذلك بغرض متابعة مدى تنفيذ مخطط تطوير القوات، والإتصال المباشر والدائم مع الأفراد والإستماع إلى إنشغالاتهم. في بداية الزيارة، وقف السيد الفريق وقفة ترحم على روح الشهيد سويداني بوجمعة حيث وضع باقة ورد عند النصب التذكاري للشهيد وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء. وفي إجتماع ضم قيادة وأركان القوات البحرية، تابع السيد الفريق عرضا قدمه اللواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية شمل مختلف مجالات النشاطات. كما كان للسيد الفريق لقاء مع مستخدمي القوات البحرية، حيث القى كلمة توجيهية ذكر فيها بالجهود الكبرى التي تم بذلها من أجل تحديث وعصرنة القوات البحرية وتعزيز قدراتها وجاهزيتها القتالية بما يكفل لها مسايرة التطورات المتسارعة الحاصلة في مجال إكتساب عوامل القوة وبواعث التفوق:

"إننا نشعر بإرتياح شديد بأن الخطوات المديدة التي قطعها الجيش الوطني الشعبي حتى الآن على درب التطور المتعدد المجالات، بفضل الدعم المتواصل الذي ما فتئ يقدمه فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قد كان لها صداها الطيب على كافة شرائح الشعب الجزائري، الذي ازداد إعجابه وفخره بجيشه الوطني الشعبي، وإزدادت متانة لحمته معه لأنه شعر أكثر من أي وقت مضى بالراحة والإطمئنان على حاضر بلاده وعلى مستقبلها، في ظل هذا الجيش المتقدر الذي يستحق فعلا وعن جدارة بأن يكون سليلا لجيش التحرير الوطني. فبخصوص القوات البحرية، فقد إستطعنا في ظرف وجيز أن نصل بأسطولنا البحري إلى أعتاب الحداثة والتطور والنجاعة العملياتية، من خلال الإعتماد على تركيبة بشرية مؤهلة علميا وتقنيا، ومتكيفة مع طبيعة المهام الموكلة إليها، قادرة على إستغلال التجهيزات العصرية الموضوعة في حوزتها، ومصممة على تمكين أسطولنا البحري، من كسب رهان الجاهزية الدائمة والقدرة الرادعة، بما يكفل أداء المهام الموكلة له بالفعالية المطلوبة وبالتنسيق الكامل مع القوات الأخرى، بما يسمح لقواتنا البحرية بأن تثبت حضورها الدائم والناجع في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتؤكد بالتالي المكانة الإقليمية المستحقة التي ينبغي أن تتمتع بها بلادنا في هذا الفضاء الجغرافي الإستراتيجي".

السيد الفريق أكد أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ستواصل دعمها للقوات البحرية كمكون أساسي قوي ومتطور من مكونات الجيش الوطني الشعبي، ساهر على حماية مياهنا الاقليمية بكل إقتدار:

" إن بلوغ هذه المكانة المستحقة لم يأت من فراغ بل كان نتيجة المجهودات التي بذلناها في السنوات القليلة الماضية، حتى تمكنت القوات البحرية من قطع كل هذه الأشواط، هذه الأشواط التي أصبحت من خلالها تمثل مكونا أساسيا قويا ومقتدرا ومتطورا من مكونات الجيش الوطني الشعبي. هذه الخطوات العملاقة المقطوعة التي نريد أن تتواصل، وستجد القوات البحرية لدى القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كل الدعم والعون، حتى نعيد لقواتنا البحرية مكانتها التي تضاهي عظمة الجزائر، ذلكم ما يستوجب منكم، كمسؤولين على مستوى هذه القوات، ضرورة المتابعة الدائمة لمدى الإستغلال الأمثل والعقلاني للطاقات والقدرات البشرية والمادية المسخرة، ومدى التطبيق الفعلي والحقيقي لمختلف التوصيات والتوجيهات والتعليمات الصادرة، الهادفة في مجملها، إلى توحيد الرؤى المرسومة، وإدراك الأهداف المتوخاة، وبذل كل الجهود وتجنيدها، من أجل بلوغ الغاية المنشودة، ألا وهي مواصلة بناء الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، على أسس سليمة ومتينة وعصرية، تكفل تطويره بما يتماشى وعظمة المهام الموكلة إليه".

اللقاء إختتم بإستماع السيد الفريق إلى إنشغالات أفراد القوات البحرية واهتماماتهم والذين جددوا التأكيد أنهم سيظلون العين الساهرة على أمن وسلامة المياه الإقليمية للجزائر.

للإشارة تتواصل الزيارات التفقدية للسيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الى قيادات القوات، بزيارة تفقد يوم غد الأحد 30 أفريل 2017 إلى كل من قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم وقيادة القوات الجوية.

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