وفد برلماني مشترك يشارك في اجتماعات البرلمان الافريقي بجوهنسبورغ
اكد لنا مصدر اعلامي من مبنى البرلمان ان وفد من ممثلي الشعب سيُشارك ما بين غرفتي البرلمان الجزائري في الدورة الاستثنائية والاجتماعات النظامية للجان الدائمة للبرلمان الافريقي ، في الفترة من الممتدة ما بين 03 إلى 11 مارس 2017 ، في جوهنسبورغ (جنوب افريقيا وحسب ذات المصدر .يتكون الوفد المشارك من السيدة والسادة : محمد الطيب العسكري ، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج ، عضو البرلمان الافريقي ، رئيس الوفد. محمد زوبيري ، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة ، عضو البرلمان الافريقي. حبيبة بهلول ، نائب عن جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني. قيجي محمد ، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي. علما ان هذه الدورة الا ستثنائية ستنعقد لتعيين الأمين العام الجديد و الأمين العام المساعد.
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