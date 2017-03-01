توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بتبسة
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم آمس، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بتبسة الناحية العسكرية الخامسة ودمرت (04) مخابئ بجيجل و(04) قنابل تقليدية الصنع بسكيكدة. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بتيارت الناحية العسكرية الثانية ، تاجر مخدرات بحوزته (43) كيلوغرام من الكيف المعالج. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من تلمسان وبشار وأدرار وورقلة وبسكرة وغرداية وجانت، (84) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، في حين تم توقيف (17) مهربا وضبط مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(900) لتر من الوقود و(05) أجهزة كشف عن المعادن بتمنراست الناحية العسكرية السادسة.
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