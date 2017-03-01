تحديد هوية الإرهابيين التسع 09 المقضي عليهم بأزفون (تيزي وزو)





في إطار مكافحة الإرهاب، وتبعا للعملية النوعية التي نفذتها قوات من الجيش الوطني الشعبي قرب بلدية أزفون بولاية تيزي وزو/ن.ع.1، والتي مكنت يوم 28 فيفري 2017 من تحييد (09) إرهابيين واسترجاع (09)أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، تم التعرف على هوية هؤلاء المجرمين، ويتعلق الأمر بكل من:

- ب. محمد المدعو " إسحاق" الذي كان قد إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994؛

- م. بلقاسم المدعو " سراقة" الذي كان قد إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006؛

- ت. سيد علي المدعو " أبو عمير" الذي كان قد إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010؛

- ب. أحسن المدعو " عبد الرحيم"؛

- ش. أحمد المدعو" قتادة"؛

- س. عبد النور المدعو " عبد الخالق"؛

- ل. سمير المدعو " لاقلاسيار"؛

- ع. ابراهيم المدعو " عبد الواحد "؛

- ش. سليم المدعو" عبد الناصر".

مثل هذه النتائج الباهرة تعد بمثابة ترجمة ميدانية لليقظة وقيم نكران الذات والولاء للوطن والعزيمة القوية التي يتحلى بها أفراد الجيش الوطني الشعبي وكافة أسلاك الأمن في جهودهم لبسط الأمن والطمأنينة والاستقرار في بلادنا.

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