اجتماع هيئة التنسيق لمجلس الأمة
اجتمعت هيئة التنسيق لمجلس الأمة ، اليوم الأربعاء ، برئاسة السيد عبد القادر بن صالح ، رئيس المجلس. تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع المحاور التالية : - عرض حصيلة نشاط مجلس الأمة خلال سنة 2016 ، التي تميّزت في المجال التشريعي بعقد 25 جلسة علنية، عرفت المصادقة على 17 مشروع قانون ، و 13 جلسة للأسئلة الشفوية ، وجّه خلالها 88 سؤال لأعضاء الحكومة ، بالاضافة إلى 61 سؤال كتابي.
- عرض الخطوط العريضة لمشروع برنامج عمل السنة الجارية 2017.
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