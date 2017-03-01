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01/03/2017 15:07:00

اجتماع هيئة التنسيق لمجلس الأمة


 اجتمعت هيئة التنسيق لمجلس الأمة ، اليوم الأربعاء ، برئاسة   السيد عبد القادر بن صالح ، رئيس المجلس. تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع المحاور التالية : - عرض حصيلة نشاط مجلس الأمة خلال سنة 2016 ، التي تميّزت في  المجال التشريعي بعقد 25 جلسة علنية، عرفت المصادقة على 17 مشروع قانون ، و 13 جلسة للأسئلة الشفوية ، وجّه خلالها 88 سؤال لأعضاء الحكومة ، بالاضافة   إلى 61 سؤال كتابي.

- عرض الخطوط العريضة لمشروع برنامج عمل السنة الجارية 2017.

 

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