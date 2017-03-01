الطيب لوح مرتقب في زيارة عمل إلى ولاية تيسمسيلت غدا الخميس
من المتوقع أن يحل غدا الخميس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيسمسيلت، حيث ينتظر أن يقوم الوزير بتدشين مجلس قضاء تيسمسيلت والمحكمة الإدارية، ولا يستبعد أن يقوم وزير العدل بتنصيب النائب العام لمجلس قضاء تيسمسيلت. للإشارة يعد مجلس قضاء تيسمسيلت من بين المشاريع التي عرفت تذبذبا كبيرا بسبب تأخر الأشغال وكانت عائقا لعدم استلام الهيكل القضائي في موعده الموعود، علما أن مبنى المجلس كلف خزينة الدولة أكثر من 220 مليار سنتيم وكاد أن يتجاوز الغلاف لولا تحريك وتيرة أشغاله من قبل الوالي السابق غازي والحالي عبد القادر بن مسعود.
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