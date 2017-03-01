

تحديد هوية الإرهابيين التسع 09 المقضي عليهم بأزفون (تيزي وزو) في إطار مكافحة الإرهاب، وتبعا للعملية النوعية التي نفذتها قوات من الجيش الوطني الشعبي قرب بلدية أزفون بولاية تيزي وزو/ن.ع.1، والتي مكنت يوم 28 فيفري



اجتماع هيئة التنسيق لمجلس الأمة اجتمعت هيئة التنسيق لمجلس الأمة ، اليوم الأربعاء ، برئاسة السيد عبد القادر بن صالح ، رئيس المجلس. تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع المحاور التالية



الطيب لوح مرتقب في زيارة عمل إلى ولاية تيسمسيلت غدا الخميس من المتوقع أن يحل غدا الخميس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيسمسيلت، حيث ينتظر أن يقوم الوزير بتدشين



هذه هي القنوات التي ستغطي تشريعيات 2017 أعلن وزير الاتصال حميد قرين، عن القنوات الجزائرية الخاصة التي سمح لها بتغطية الحملة الانتخابية المرتقبة الأيام القليلة القادمة. وأكد قرين عبر تغريدة في حسابه الرسمي



الشراكة الأمنية "الجزائر-البرتغال": دورات تكوينية لفائدة إطارات الشرطة أشرف رئيس مصلحة الحماية والأمن للمديرية العامة للأمن الوطني، بحضور مدير مدرسة الشرطة الدار البيضاء، على افتتاح مراسم فعاليات أشغال الدورة التكوينية في مجال "الحماية



لوح ينفي وجود أماكن سرية لإيداع المشتبه فيهم · المثول الفوري أدى إلى تخفيض نسبة الحبس المؤقت بـ50% · ..كل ما هو حبس قابل للاستئناف يتعلق بالغرامات نفى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح



فرنسا عليها أن تذهب إلى "ابعد" في الاعتراف بالجرائم الاستعمارية التي ارتكبت في الجزائر يجب على فرنسا أن تذهب إلى "ابعد" في الاعتراف بالجرائم الاستعمارية المرتكبة في الجزائر, حسبما أكده يوم الثلاثاء بباريس المؤرخ جيلس مانسرون, معتبرا أنها "شرط



قضية اغتيال علي تونسي : تعويض ب24 مليون دينار لأطراف الدعوى المدنية صدرت محكمة جنايات الجزائر العاصمة مساء امس لاثنين في الدعوى المدنية المتعلقة بقضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي حكما يقضي بتعويض ذوي الحقوق (عائلة



قضية اغتيال علي تونسي : تعويض ب24 مليون دينار لأطراف الدعوى المدنية صدرت محكمة جنايات الجزائر العاصمة مساء امس لاثنين في الدعوى المدنية المتعلقة بقضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي حكما يقضي بتعويض ذوي الحقوق (عائلة