

هذه هي القنوات التي ستغطي تشريعيات 2017 أعلن وزير الاتصال حميد قرين، عن القنوات الجزائرية الخاصة التي سمح لها بتغطية الحملة الانتخابية المرتقبة الأيام القليلة القادمة. وأكد قرين عبر تغريدة في حسابه الرسمي



الشراكة الأمنية "الجزائر-البرتغال": دورات تكوينية لفائدة إطارات الشرطة أشرف رئيس مصلحة الحماية والأمن للمديرية العامة للأمن الوطني، بحضور مدير مدرسة الشرطة الدار البيضاء، على افتتاح مراسم فعاليات أشغال الدورة التكوينية في مجال "الحماية



لوح ينفي وجود أماكن سرية لإيداع المشتبه فيهم · المثول الفوري أدى إلى تخفيض نسبة الحبس المؤقت بـ50% · ..كل ما هو حبس قابل للاستئناف يتعلق بالغرامات نفى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح



فرنسا عليها أن تذهب إلى "ابعد" في الاعتراف بالجرائم الاستعمارية التي ارتكبت في الجزائر يجب على فرنسا أن تذهب إلى "ابعد" في الاعتراف بالجرائم الاستعمارية المرتكبة في الجزائر, حسبما أكده يوم الثلاثاء بباريس المؤرخ جيلس مانسرون, معتبرا أنها "شرط



قضية اغتيال علي تونسي : تعويض ب24 مليون دينار لأطراف الدعوى المدنية صدرت محكمة جنايات الجزائر العاصمة مساء امس لاثنين في الدعوى المدنية المتعلقة بقضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي حكما يقضي بتعويض ذوي الحقوق (عائلة



قضية اغتيال علي تونسي : تعويض ب24 مليون دينار لأطراف الدعوى المدنية صدرت محكمة جنايات الجزائر العاصمة مساء امس لاثنين في الدعوى المدنية المتعلقة بقضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي حكما يقضي بتعويض ذوي الحقوق (عائلة



الجيش الوطني الشعبي :تحييد تسعة 09 إرهابيين بتيزي وزو تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لتيزي وزو بالناحية العسكرية الاولى من تحييد تسعة 09 إرهابيين، صباح اليوم 28 فيفري 2017، إثر عملية



مرسي لرئيس محكمة: أنا رئيس الجمهورية وجه الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي حديثه لرئيس محكمة جنايات القاهرة ، قائلاً: «مع كامل احترامي للمحكمة فهي غير مختصة ولائياً بنظر القضية، فأنا رئيس



عبد السلام بوشوارب: العقار الصناعي لم يعد "عائقا أمام الاستثمار" أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بولاية غرداية أن العقار الصناعي لم يعد "عائقا أمام حركية الاستثمار" في الجزائر . وأوضح الوزير على هامش الزيارة