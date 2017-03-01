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01/03/2017 10:58:00

هذه هي القنوات التي ستغطي تشريعيات 2017


أعلن وزير الاتصال حميد قرين، عن القنوات الجزائرية الخاصة التي سمح لها بتغطية الحملة الانتخابية المرتقبة الأيام القليلة القادمة. وأكد قرين عبر تغريدة في حسابه الرسمي تويتر بالقول:"..5 قنوات معتمدة في الجزائر  يمكنها تغطية الحملة الانتخابية بما في ذلك التجمعات الشعبية ونشاطات الأحزاب السياسية التي تستعد لخوض غمار التشريعيات المقرر إجراؤها في 4 ماي من السنة الجارية"، هذا  وتتمثل القنوات الخمس المعتمدة بالجزائر في كل من "النهار تي في"، "الجزائرية تي في" و"الهقار تي في" و"الشروق تي في" و"دزاير تي في".

 

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