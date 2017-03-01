الشراكة الأمنية "الجزائر-البرتغال": دورات تكوينية لفائدة إطارات الشرطة





أشرف رئيس مصلحة الحماية والأمن للمديرية العامة للأمن الوطني، بحضور مدير مدرسة الشرطة الدار البيضاء، على افتتاح مراسم فعاليات أشغال الدورة التكوينية في مجال "الحماية والأمن". والدورة التكوينية، يشرف عليها أربعة (04) خبراء في هذا المجال من دولة البرتغال، وستمتد إلى غاية 20 أفريل من السنة الجارية بمدرسة الشرطة الدار البيضاء، كما سيستفيد منها ثلاثون (30) إطارا من مصلحة الحماية والأمن ومختلف مصالح الشرطة الولائية. وتأتي هذه الدورة التكوينية، في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة بين شرطة البلدين (الجزائر – البرتغال) في عدّة ميادين، منها ميدان التكوين والتدريب، التي سبق وأن تباحث فيها اللواء المدير العام للأمن الوطني مع نظيره البرتغالي خلال زيارة العمل التي قام بها إلى البرتغال نهاية السنة المنصرمة.

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