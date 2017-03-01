لوح ينفي وجود أماكن سرية لإيداع المشتبه فيهم





· المثول الفوري أدى إلى تخفيض نسبة الحبس المؤقت بـ50%

· ..كل ما هو حبس قابل للاستئناف يتعلق بالغرامات

نفى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس، وجود أماكن سرية يودع فيها المشتبه فيهم، موضحا أن عائلة المعني والمحامي وحتى وكيل الجمهورية بإمكانهم زيارته في أي وقت عكس ما تروج له منظمات حقوقية- لم يذكرها- . وقال وزير العدل الطيب لوح خلال عرضه لمشروعي القانون "التنظيم القضائي" و " الإجراءات الجزائية" بمجلس الأمة إن أماكن الحجز تبلغ إلى وكيل الجمهورية وأنه لا وجود لأماكن سرية لحجز المشتبه فيهم، نافيا وجود أماكن سرية يودع فيها المشتبه فيهم، موضحا أن عائلة المعني والمحامي وحتى وكيل الجمهورية بإمكانهم زيارته في أي وقت وذلك لغلق الباب أمام التأويلات وعكس ما تروج له منظمات حقوقية- لم يذكرها-، موضحا أن مصاريف المساعدة القضائية تعطى في وقتها وفقا للقانون. وأكد لوح أن تطبيق مبدأ المثول الفوري أدى إلى تخفيض نسبة الحبس المؤقت بـ50% ليصل في بعض المناطق إلى 80 %، موضحا أنه إصلاح عميق يأتي لدعم قاض الحكم ويعيد النيابة إلى مركزها الأساسي كطرف متابع للدعوة، وفي سياق ذي صلة أضاف الوزير بالقول:" كل شخص أدين بجريمة له الحق في اللجوء إلى محكمة الجنايات الاستئنافية ليعاد النظر في قرار إدانته و العقوبة الصادرة في حقه"، مستطردا:" ليس من صلاحيات محكمة الجنايات الاستئنافية تعديل أو تأييد أو إلغاء الحكم المستأنف بل النظر القضية من جديد". ونفى الوزير وجود تناقض في مبدأ التقاضي على درجتين، موضحا أن الأمر يتعلق بالأوامر الجزائية والتي يفصل فيها القضائي دون الجلسة بغرامة مالية دون الحبس، وتبلغ بعدها للمحكمة أما إذا عارض الحكم حينها تحال إلى المحكمة ضمن الجلسة، وأضاف:" كل ما هو حبس قابل للاستئناف يتعلق بالغرامات"، مشيرا إلى أن الاصلاحات التي أدخلت على جهاز العدالة متكاملة وليس جزئية، مشيرا إلى أن الأخيرة - الإصلاحات- لها أبعاد اصلاحية سياسية للدولة وليست مرتبطة بالجزئية ترمي إلى ضمان استقرار الدولة وحماية حقوق وحريات الأفراد. وقال الوزير إنه من حق المتهم اختيار من يدافع عنه وهو حق من حقوقه ومن حقه الرفض كذلك وهذا الأمر موجود حاليا حقيقة- يضيف الوزير-، مشيرا إلى أن من حق الأطراف تبليغهم بقائمة المحلفين قبل الجلسة. أما عن ضابط الشرطة القضائية فقال الوزير إن الضباط كلهم لا يمكنهم مباشرة التحقيق ولا يخوضون صفة الضبطية القضائية إلا بأمر وتأهيل من النائب العام، مؤكدا أن الغاية من هذا حماية حقوق وحريات الإنسان، معرجا إلى ما حمله مشروع القانون الذي أكد صراحة الغاء القبض الجسدي إلى سماع كل الأطراف. هذا وحمل القانون عدة اجراءات أهمها العودة إلى التشكيلة القديمة لمحكمة الجنايات و المتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة، فيما أسندت القضايا المتعلقة بالإرهاب و المخدرات و التهريب إلى تشكيلة تضم القضاة المحترفين بالنظرة للتجربة المكتسبة في معالجة هذا النوع من القضايا، بالإضافة إلى تحديد مجال تدخل الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن. وعاد الوزير في حديثه إلى العشرية السوداء، مؤكدا أن القضاء قام بواجبه حينها، نافيا في الوقت ذاته توقف أو غلق أية محكمة.

عدد القراءات 9 مرة | قراءات اليوم 9 مرة