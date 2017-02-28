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28/02/2017 14:04:00

قضية اغتيال علي تونسي : تعويض ب24 مليون دينار لأطراف الدعوى المدنية


صدرت محكمة جنايات الجزائر العاصمة مساء امس لاثنين في الدعوى المدنية المتعلقة بقضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي حكما يقضي بتعويض ذوي الحقوق (عائلة تونسي) والمدير السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة بتعويض إجمالي قدره 24 مليون دينار.وتم منح تعويض ب23 مليون لعائلة الضحية علي تونسي وتعويض قدرة مليون دينارللمدير السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة عبد المؤمن عبد ربو.وتم الفصل في الدعوى المدنية لهذه القضية عقب النطق بحكم الإعدام في حق شعيب ولطاش بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد  في حق المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي وكذا محاولة القتل العمدي في حق إطارين من المديرية وحمل سلاح دون رخصة.وكان ممثل النيابة العامة لهذه المحكمة إلتمس في وقت سابق بتسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم شعيب ولطاشوكانت أطوار محاكمة قضية اغتيال علي تونسي التي تمت يوم 25 فبراير 2010 بمقر المديرية العامة للأمن الوطني انطلقت اول أمس الأحد، حيث تم في اليوم الأول الاستماع لأقوال المتهم شعيب ولطاش وعدد من الشهود من إطارات المديرية العامة للأمن الوطني وأفراد من عائلة الضحية وعائلة المتهم. واج

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قضية اغتيال علي تونسي : تعويض ب24 مليون دينار لأطراف الدعوى المدنية

صدرت محكمة جنايات الجزائر العاصمة مساء امس لاثنين في الدعوى المدنية المتعلقة بقضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي حكما يقضي بتعويض ذوي الحقوق (عائلة
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قضية اغتيال علي تونسي : تعويض ب24 مليون دينار لأطراف الدعوى المدنية

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