

الجيش الوطني الشعبي :تحييد تسعة 09 إرهابيين بتيزي وزو تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لتيزي وزو بالناحية العسكرية الاولى من تحييد تسعة 09 إرهابيين، صباح اليوم 28 فيفري 2017، إثر عملية



مرسي لرئيس محكمة: أنا رئيس الجمهورية وجه الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي حديثه لرئيس محكمة جنايات القاهرة ، قائلاً: «مع كامل احترامي للمحكمة فهي غير مختصة ولائياً بنظر القضية، فأنا رئيس



عبد السلام بوشوارب: العقار الصناعي لم يعد "عائقا أمام الاستثمار" أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بولاية غرداية أن العقار الصناعي لم يعد "عائقا أمام حركية الاستثمار" في الجزائر . وأوضح الوزير على هامش الزيارة



تحية عرفان وتقدير ؟ من سكان تيسمسيلت الى عبد القادر بن مسعود والي ولاية تيسمسيلت‎ صدق من قال بان الازمة ازمة رجال. هذا ما اكتشفناه من واقع مر. نعيش في كنفه نحن الضعفاء . في قلب مدينة اسمها تيسمسيلت تبعد



قال إن القانون سيطبق بحذافيره: لوح يهدد مستخدمي المال لشراء الأصوات الانتخابية أكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, يوم الإثنين أن القانون "سيطبق بحذافيره" في حق كل من تسول له نفسه استخدام المال لشراء الأصوات بطريقة



بدوي: "انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعيات في الـ 3 أفريل" · ..والداخلية تندد بمحاولة الاعتداء الإرهابي على مقر الأمن الحضري بقسنطينة أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن عدد الهيئة الناخبة بلغ 23



سيدي السعيد يوجه لائحة وفاء ودعم للرئيس.. وجه الإتحاد العام للعمال الجزائريين لائحة وفاء وتأكيد دعم وثقة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أعرب له من خلالها عن عظيم عرفانه لما قدمه للجزائر



سفير الصحراء الغربية بالجزائر: "على الأمين الأممي التحرك لحل الأزمة" أكد سفير الصحراء الغربية بالجزائر-عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، بشرايا حمودي بيون، أمس، أن إعلان المغرب عن سحب قواته تدريجيا من منطقة كركرات هو مناورة



بابا عمي: الحكومة غير مسؤولة عن ارتفاع الأسعــــــــار قانون المالية لم يمس بالمواد الواسعة الاستهلاك تسوية الميزانية ستكون خلال كل سنة أو سنتين تبرأ وزير المالية حاجي بابا عمي،أمس، من الارتفاع غير المسبوق الذي