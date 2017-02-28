الجيش الوطني الشعبي :تحييد تسعة 09 إرهابيين بتيزي وزو
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لتيزي وزو بالناحية العسكرية الاولى من تحييد تسعة 09 إرهابيين، صباح اليوم 28 فيفري 2017، إثر عملية بحث وتطويق قرب بلدية أزفون بولاية تيزي وزو. وتعدهذه العملية النوعية التي لا تزال متواصلة، حيث مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنكوف وبندقية قناصة وأخرى مضخية وخمس05 بنادق صيد وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.
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