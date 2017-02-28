الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
28/02/2017 12:19:00

الجيش الوطني الشعبي :تحييد تسعة 09 إرهابيين بتيزي وزو


تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لتيزي وزو بالناحية العسكرية الاولى من تحييد تسعة 09 إرهابيين، صباح اليوم 28 فيفري 2017، إثر عملية بحث وتطويق قرب بلدية أزفون بولاية تيزي وزو.  وتعدهذه العملية النوعية التي لا تزال متواصلة، حيث مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنكوف وبندقية قناصة وأخرى مضخية وخمس05 بنادق صيد وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.

عدد القراءات 24 مرة | قراءات اليوم 24 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الجيش الوطني الشعبي :تحييد تسعة 09 إرهابيين بتيزي وزو

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لتيزي وزو بالناحية العسكرية الاولى من تحييد تسعة 09 إرهابيين، صباح اليوم 28 فيفري 2017، إثر عملية
image

مرسي لرئيس محكمة: أنا رئيس الجمهورية

وجه الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي حديثه لرئيس محكمة جنايات القاهرة ، قائلاً: «مع كامل احترامي للمحكمة فهي غير مختصة ولائياً بنظر القضية، فأنا رئيس
image

عبد السلام بوشوارب: العقار الصناعي لم يعد "عائقا أمام الاستثمار"

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بولاية غرداية أن العقار الصناعي لم يعد "عائقا أمام حركية الاستثمار" في الجزائر . وأوضح الوزير على هامش الزيارة
image

تحية عرفان وتقدير ؟ من سكان تيسمسيلت الى عبد القادر بن مسعود والي ولاية تيسمسيلت‎

صدق من قال بان الازمة ازمة رجال. هذا ما اكتشفناه من واقع مر. نعيش في كنفه نحن الضعفاء . في قلب مدينة اسمها تيسمسيلت تبعد
image

قال إن القانون سيطبق بحذافيره: لوح يهدد مستخدمي المال لشراء الأصوات الانتخابية

أكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, يوم الإثنين أن القانون "سيطبق بحذافيره" في حق كل من تسول له نفسه استخدام المال لشراء الأصوات بطريقة
image

بدوي: "انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعيات في الـ 3 أفريل"

·    ..والداخلية تندد بمحاولة الاعتداء الإرهابي على مقر الأمن الحضري بقسنطينة أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن عدد الهيئة الناخبة بلغ  23
image

سيدي السعيد يوجه لائحة وفاء ودعم للرئيس..

وجه الإتحاد العام للعمال الجزائريين لائحة وفاء وتأكيد دعم وثقة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أعرب له من خلالها عن عظيم عرفانه لما قدمه للجزائر
image

سفير الصحراء الغربية بالجزائر: "على الأمين الأممي التحرك لحل الأزمة"

أكد سفير الصحراء الغربية بالجزائر-عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، بشرايا حمودي بيون، أمس،  أن إعلان المغرب عن سحب قواته تدريجيا من منطقة كركرات هو مناورة
image

بابا عمي: الحكومة غير مسؤولة عن ارتفاع الأسعــــــــار

      قانون المالية لم يمس بالمواد الواسعة الاستهلاك   تسوية الميزانية ستكون خلال كل سنة أو سنتين تبرأ وزير المالية حاجي بابا عمي،أمس، من الارتفاع غير المسبوق الذي
image

لبنتاغون يسلم ترامب خطته الجديدة لتدمير "داعش"

قال المتحدث باسم البنتاغون، النقيب جيف ديفيس، إن هذه الخطة تحدد معنى مصطلح "هزيمة داعش" وقد يضمن تدميره بشكل سريع.ومن جانبها، أفادت قناة "CNN" الأمريكية،
قيم هذا المقال
0