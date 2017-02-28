تحية عرفان وتقدير ؟ من سكان تيسمسيلت الى عبد القادر بن مسعود والي ولاية تيسمسيلت‎





صدق من قال بان الازمة ازمة رجال. هذا ما اكتشفناه من واقع مر. نعيش في كنفه نحن الضعفاء . في قلب مدينة اسمها تيسمسيلت تبعد عن العاصمة في حدود 220 كلم .هذه المدينة "التي لا تغفر "ولاتسامح" مسؤولين مروا عليها مر الكرام سحبوا عليها ذيل الاهمال والنسيان تركوها كما استلموها ظلت ولسنوات طوال تئن .تشكو .تتألم من سبات طال امده هي سنوات عجاف سنوات تبقى راسخة بل وصمة عار على جبين كل من كان السبب فيما هي تتخبط .مشاريع مهملة واخرى مجمدة طرق مهترئة المواطن في واد والسلطات المحلية في واد وسياسية طاق على من طاق هي السائدة مجالس منتخبة لا تبالي بما يصادق عليه دورة تلو الاخرى بتوصيات زينت بها رفوف المكتبات. بمبررات ما انزل الله بها من سلطان تارة نسمع ان تيسمسيلت تفتقد لمؤسسات كبيرة لها خبرة في التخصص واخرى انعدام اليد العاملة حتى الطبيعة اتهموها بانها عائق امام انجاز المشاريع تبا لكم ... الاستفسار الذي يطرح عليكم من لدن المواطنين هاته الايام وبحدة كبيرة بل باندهاش . من اين لكم هاته الشجاعة في تغيير وجه تيسمسيلت اين كنتم كيف تحركتم بهاته القوة التي قلبت الموازين في اقل من شهرين تغيرت ملامح تيسمسيلت من أيقظكم من نومكم العميق وارجعتم الاعتبار الى الطريق الفاصل بين المجلس الشعبي الولائي والمديرية العامة للكهرباء والغاز . لا احد ينكر انكم كنتم على دراية تامة بان ذاك "المسار" الطريق اكل العتاد وزاد العباد إلا انكم غضضتم البصر .ايها السادة تتذكرون كيف كانت محطة نقل المسافرين صوب ولايات الغرب الجزائري عودوا الى ارشيفكم وتمعنوا فيما ميز المحطتين اكوام الفضلات ولا اقول اشياء اخرى كثيرا ما اشتكت من تعفنها الجدران .تحرك مجلس قضاء تحرك مشروع عيادة النساء للتوليد .حركة نشيطة تعرفها مؤسسات ديوان الترقية والتسيير العقاري من الدافع من وراء هذا كل ناس تحركت والعجيب في الامر تحركوا في صمت مخيف. حتى الإنارة العمومية زيت الشوارع المظلمة .سكنات الوكالة العقارية بالقرب من متوسطة خديجي من قبل كنا نعتقد انها بقايا قنبلة حرب عبثت بجدرانها تخيف من ابصر وتمعن بجوارها كانت وكرا للشباب الطائش . سويت وحل محلها مشروع تشعر من بعيد ان هناك نية في العمل بكل جد واخلاص . مشروع بناء البريدي المركزي بتيسمسيلت سجل المشروع منذ اكثر من سبع سنوات الا انه لم يتحرك بسبب تهاون المدراء الذين تداولوا على مديرية البريد والمواصلات وكل مرة نسمع منهم لابد من اعادة التقييم والزيادة في الاموال "غير همي همي يا بنعمي" . تحركت محطة نقل المسافرين التي هي الاخرى كانت متوقفة وجويلة القادم تدشن . مشروع بناء مركز للشرطة بتيسمسيلت هو الاخر تحرك . غريبة انت يا تيسمسيلت في اقل من ستة اشهر تحولت الى ورشة . تحركت الامور وتغيرت الاوضاع وانقلبت الموازين وحتى الذين كانوا يعتقدون انهم اسياد رحلوا لأننا كنا نعيش فعلا ازمة رجال كل هذا بفضل الحركة الديناميكية للوالي عبد القادر بن مسعود . في الاخير نقول ما قاله من قبلنا .للمحسني قد احسنت وللمسيء. قد ........

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