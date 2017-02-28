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28/02/2017 10:33:00

بدوي: "انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعيات في الـ 3 أفريل"


·    ..والداخلية تندد بمحاولة الاعتداء الإرهابي على مقر الأمن الحضري بقسنطينة

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن عدد الهيئة الناخبة بلغ  23 مليون و 276 ألف و550 ناخبا خلال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية لتشريعات الرابع ماي تنطلق في الـثالث من شهر أفريل المقبل إلى غاية الثلاثين من الشهر ذاته. وقال بدوي خلال نزوله ضيفا على برنامج "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري،  إن هذا الرقم ليس نهائيا وسيتم ضبط القائمة النهائية بعد انتهاء مرحلة الطعون، وأضاف أنه خلال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تم تسجيل 722 ألف و 771 ناخب جديد و 528 ألف و958 مشطوب، موضحا أن الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي المقبل ستنطلق في الثالث أفريل إلى غاية الثلاثين منه، مضيفا أن وزارته اتخذت جميع التدابير اللازمة لتسهيل العملية الانتخابية المقبلة. وعلى صعيد آخر أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها أمس أن محاولة الاعتداء الإرهابي أول أمس على مقر الأمن الحضري الـ13 بقسنطينة "لن يقلل بأي شيء من عزيمتنا وجاهزيتنا للتصدي لكل فعل يرمي إلى المساس بأمن الأشخاص والممتلكات"، وأدانت الوزارة هذا "الاعتداء الإرهابي الدنيء الذي ارتكب في الوقت الذي يتأهب فيه الشعب الجزائري إلى تأدية واجبه الانتخابي بهدف تعزيز وتقوية الأداء المؤسساتي للدولة".وذكرت الوزارة أنه "بتاريخ الأحد 26 فيفري 2017, على الساعة 20سا و30د، حاول إرهابي انتحاري تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف داخل مقر الأمن الحضري الـ 13 لقسنطينة، إلا أنه وبفضل اليقظة والتدخل الشجاع لعون شرطة كان يزاول مهامه، استطاع هذا الأخير صد الإرهابي الانتحاري وإجباره على فك حزامه الناسف خارج مبنى العمارة الذي تتواجد فيه محافظة الشرطة".وذكر نفس المصدر أنه "لم تسجل أية خسائر بشرية, ما عدا إصابة شرطيين بجروح خفيفة تم نقلهما على جناح السرعة إلى المؤسسة الاستشفائية إبن باديس بقسنطينة".

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