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28/02/2017 10:22:00

سفير الصحراء الغربية بالجزائر: "على الأمين الأممي التحرك لحل الأزمة"


أكد سفير الصحراء الغربية بالجزائر-عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، بشرايا حمودي بيون، أمس،  أن إعلان المغرب عن سحب قواته تدريجيا من منطقة كركرات هو مناورة لمغالطة الرأي العام الدولي، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بضرورة التحرك لحلحلة الوضع ووقف غطرسة الاحتلال المغربي. وقال بشرايا حمودي بيون لدى استضافته بالإذاعية الوطنية" إن الاحتلال المغربي لم يقم بسحب قواته من الكركرات وإنما قام بسحب العتاد فقط وهو لا يزال موجودا على طول الجدار العازل"، وأَضاف السفير الصحراوي أن "حل فتيل أزمة الكركرات مرتبط بوضع حد لكل الخروقات المغربية منذ  أكثر من 40 سنة من عدم تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وطرد بعثة المينورسو واستنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية أمام صمت مجلس الأمن والمجتمع الدولي وهذا ما فرض على الصحراويين وضع وحدات عسكرية بالمنطقة". وشدد ضيف الأولى على "ضرورة قيام الأمين العام الأممي الجديد بخطوات سريعة لحلحلة الوضع ووضع حد لحالة الانسداد التي تسبب فيها الاحتلال المغربي من خلال عرقلته لكل المساعي الأممية لحل هذا النزاع".كما قال بشرايا حمودي"إنه لا توجد أي ارادة أو نية من المغرب في احترام اتفاقية وقف اطلاق النار التي تم التوقيع عليها سنة 1991 ونحن نطالب الامين العام الاممي بإجباره على احترام روح ونص هذه الاتفاقية".  وفي معرض حديثه عن استنزاف ثروات الصحراء الغربية من قبل  المغرب أكد السفير الصحراوي أن "هذا الاحتلال المغربي قام باستعمال المعبر الموجود في منطقة الكركرات لتنمية اقتصاده من خلال تصدير السلع والمخدرات إلى الدول الإفريقية حيث يمرر منها ما يعادل 2000 طن يوميا أي 60 ألف للشهر"، مضيفا أن "مداخيله من ثروات الصحراويين خلال 2009-2010 قدرت بـ 4 ملايين دولار من مادة الفوسفات"، مؤكدا على مطالبة بلاده المحاكم الأوروبية بتوقيف المؤسسات الاوروبية عن التعامل التجاري مع المغرب . وعن الاحتفال بالذكرى الـ41 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ذكر بشرايا حمودي أنه "مع مرور 41 سنة نجحنا في بناء مؤسسة عسكرية وديبلوماسية تضمن علاقات مع أكثر من 70 دولة في العالم"، مبرزا انه في اطار تخليد هذه الذكرى "سيتم تنظيم تظاهرة رياضية تشاركنا فيها حوالي 28 دولة ،إلى جانب مشاركة وفود سياسية من عدة دول".وأضاف السفير الصحراوي أن هذه الاحتفالات ستعرف أيضا  حضور وفد من الكونغرس الامريكي للاضطلاع على وضع الشعب الصحراوي وتقديم تقرير إلى الادارة الامريكية الجديدة لتساهم  في تسريع ايجاد حل عادل  للقضية الصحراوية.كما أشاد بشرايا حمودي بموقف الجزائر الثابت ودعمها الدائم لقضية الصحراء الغربية وكل القضايا التحريرية العادلة في العالم.

 

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