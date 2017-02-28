بابا عمي: الحكومة غير مسؤولة عن ارتفاع الأسعــــــــار





قانون المالية لم يمس بالمواد الواسعة الاستهلاك

تسوية الميزانية ستكون خلال كل سنة أو سنتين

تبرأ وزير المالية حاجي بابا عمي،أمس، من الارتفاع غير المسبوق الذي تشهده المواد الاستهلاكية، متهما التجار باستغلال قانون المالية من خلال الزيادات التي تم فرضها على المواطنين، وقال إن الأخير- قانون المالية- لم يمس بالمواد الواسعة الاستهلاك، معلنا عن إطلاق القرض السندي بدون فوائد"حلال" في أفريل القادم. وأوضح وزير المالية على هامش عرضه للقانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014 أن الحكومة غير مسؤولة عن ارتفاع الأسعار، موضحا أن قانون المالية 2017 لم يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، متهما التجار باستغلال قانون المالية من خلال الزيادات التي تم فرضها على المواطنين، وأعلن الوزير عن اطلاق القرض السندي بدون فوائد"حلال" في أفريل القادم، كاشفا أن تسوية الميزانية ستكون خلال كل سنة أو سنتين عوضا عن ثلاثة سنوات. وبالنسبة لتباطؤ معالجة مشكل البنايات أكد الزير أنه يتم حاليا العمل على تجسيد برنامج عصرنة ادارة أملاك الدولة بمختلف مصالحها والتي قال إن لها دور في العملية على غرار مسح الاراضي و المحفظات العقارية ، وأضاف:" يشمل البرنامج المذكور عناصر أساسية ومتلائمة تتمثل في عصرنة وسائل العمل من جهة وضمان تكوين المورد البشري من جهة أخرى ما يتطلب وقتا للانتهاء من العملية نظرا لتعقدها"، كاشفا أن عملية العصرنة تسيير تسير بخطى ثابتة وليس من شأنها تعطيل اجراءات تسوية ملفات المواطنين الراغبين في تسوية وضعية بناياتهم كون العملية تتم بصفة موازية. أما عن إعادة التقييم فقال الوزير إن هناك انخفاض ملموس لتكلفة اعادة تقييم مشاريع التجهيز العمومي في السنوات الأخيرة، مرجعا السبب في ذلك لنقص الاوعية العقارية ونضج المشاريع المسجلة ونقص قدرات الانجاز، مؤكدا أن إرجاء انجاز بعض المشاريع يكمن في انخفاض الإرادات الميزانياتية بعد تراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية منذ سنة 2014. وأكد بابا عمي أن القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية تفسر بطول الفترة و التأجيلات وضعف الاستحقاقات وهي تتعلق –حسبه- بالمشاريع التي تتطلب انضاجا ما يعني فترة زمنية طويلة تقتضي تمديد الفترة المخصصة للقروض لسنين-30 سنة-، وبلغة الأرقام قال الوزير إن المبلغ الإجمالي للإرادات و الحواصل و المداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة وصل إلى ثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعة وعشرون مليار وواحد وستين مليونا وأربعة مائة وخمسة دنانير وسبعة وثمانين سنتيما" 3.924.061.423.405.87 " ، فيما قدر المبلغ الاجمالي لنفقات الميزانية العامة للدولة بـ:سبعة آلاف ومائة وخمسة وأربعون مليار ومائتين وثمانية وسبعين مليونا ومائة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانية وستين دينارا وستة وسبعين سنتيما" 7.145.278.1114.368.76" .

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