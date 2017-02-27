لبنتاغون يسلم ترامب خطته الجديدة لتدمير "داعش"





قال المتحدث باسم البنتاغون، النقيب جيف ديفيس، إن هذه الخطة تحدد معنى مصطلح "هزيمة داعش" وقد يضمن تدميره بشكل سريع.ومن جانبها، أفادت قناة "CNN" الأمريكية، في وقت سابق من الاثنين، بأن مقترحات وزارة الدفاع الأمريكية تشمل حزمة من الإجراءات العسكرية والدبلوماسية والمالية.ومن المتوقع أن يبدأ بحث هذه المقترحات في اجتماع البيت الأبيض خلال يوم الاثنين.وسبق أن أعلنت قناة "CNN"، نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاغون قد ينشر قوات قتالية دورية في سوريا لأول مرة خلال الحملة ضد "داعش".وكان الرئيس الأمريكي قد وقع، يوم 28 جانفي الماضي، أمرا يلزم الحكومة الأمريكية بوضع خطة في غضون 30 يوما للقضاء على تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى العالمي.وقالت التقارير الإعلامية إن ترامب كلف وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، بإعداد خطة للعمل قد تشمل نشر مدفعية أمريكية في الأرض السورية، أو شن هجمات باستخدام مروحيات قتالية أمريكية لدعم الهجوم البري على معقل "داعش" في مدينة الرقة.وأكد ترامب مرارا خلال حملته الانتخابية وبعد توليه منصب الرئيس في 20جانفي أن لديه "خطة سرية" لمواجهة "داعش"، لكنه تعهد لإعطاء القادة العسكريين مهلة شهر لتقديم خيارات جديدة بشأن محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط.ومن الخيارات المحتملة التي أشار إليها الإعلام الأمريكي، توسيع استخدام قوات العمليات الأمريكية الخاصة، وزيادة عدد العسكريين الأمريكيين المنتشرين في العراق وسوريا، وكذلك منح البنتاغون والقادة الميدانيين صلاحيات إضافية لتسريع عملية اتخاذ القرارات.وتقتصر رسميا العمليات الأمريكية في سوريا، التي تجري دون موافقة حكومة دمشق، على توجيه ضربات جوية إلى مواقع التنظيم المصنف إرهابيا على المستوى العالمي، وتدريب قوات محلية لمحاربة مسلحيه، إلا أن تقارير جاءت من سوريا سابقا وتحدثت عن مشاركة عسكريين أمريكيين في أعمال قتالية ضد "داعش" بمنطقة مدينة الرقة، في صفوف "قوات سوريا الديمقراطية".وأعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، العقيد جون دوريان، أن الأرض السورية تحتضن حاليا حوالي 500 عسكري أمريكي، منهم مستشارون وعناصر من القوات الخاصة.

المصدر: CNN

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