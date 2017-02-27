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27/02/2017 15:34:00

مساهل يبعث برسالة اطمئنان إلى الصحفية سميرة مواقي


بعث عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، برسالة اطمئنان إلى الصحفية سميرة مواقي بناني، ضمنها تمنياته بالشفاء العاجل لها وتمنياته بأن تعود إلى بلادها وعملها ضمن أسرتها المهنية المحترمة. وكشف مصدر دبلوماسي، أن سفير الجزائر في بغداد، عبد القادر بن شاعة، الذي مازال يتابع حالتها الصحية بالتنسيق مع الفريق الطبي العراقي المشرف على علاجها، قام بإيصال رسالة عبد القادر مساهل. وعبرت الصحفية عن عميق شكرها وتقديرها للوزير، مشيرة إلى أن "مثل هذه الالتفاتة الطيبة والرسالة الرقيقة المليئة بالمشاعر النبيلة والتمنيات بالشفاء والصحة والخير تثلج صدري وكان لها الأثر الطيب في نفسي وفي عائلتي". وتحدثت مصادر عراقية عن مغادرة سميرة مواقي، منذ السبت، مستشفى مدينة الطب في العاصمة بغداد، بعد تلقيها العلاج، وأكد المصدر الدبلوماسي خروجها من المستشفى بعد تعافيها،  ونفى أن تكون قد التحقت بالموصل، وقال أن الصحفية سميرة مواقي التي أصيبت في 13 فيفري الجاري، برصاصة في الرأس، بعدما أطلق عليها النار قناص "داعشي"، أثناء تغطيتها لمعركة الموصل العراقية، تخضع الآن إلى رعاية نفسية كبيرة من قبل أخصائي، يسهر على متابعة حالتها نظرا للآثار القوية للصدمة والإصابة، وهي حاليا محاطة بأفراد عائلتها المرافقين لها بالفندق في بغداد.

وكشف المصدر نفسه، أن السفير الجزائري في العراق عبد القادر بن شاعة، استقبل اليوم الاثنين، من قبل وزيرة الصحة والبيئة العراقية، الدكتورة عديلة حمود حسين، التي نقل إليها شكر وامتنان السلطات الجزائرية على الرعاية الصحية والاهتمام العراقي الرسمي والتضامن الشعبي مع الصحفية، وكان اللقاء مناسبة، حسب المصدر، للتباحث حول سبل ووسائل تدعيم علاقات التعاون بين الطرفين في كافة المجالات.

 

 

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