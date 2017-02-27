محاولة الاعتداء على مقر للأمن الحضري بقسنطينة: عملية التعرف على هوية الإرهابي متواصلة





أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح اليوم الاثنين أن عملية التعرف على هوية الإرهابي الذي استهدف أمس الأحد الأمن الحضري ال13 لباب القنطرة بمدينة قسنطينة لا تزال متواصلة. و كان قد تم يوم أمس في حدود الساعة التاسعة إجهاض محاولة اعتداء إرهابي استهدف الأمن الحضري ال13 لمدينة قسنطينة، تسبب فيإصابة شرطيين بجروح وصفت ب"البسيطة". و حسب المعلومات المستقاة لدى المديرية العامة للأمن الوطني بأن "شرطيا كان أمام مقر الأمن الحضري الذي يقع في بناية تضم عشر عائلات قد رد بقوة مستهدفا و بدقة الحزام المتفجر الذي كان يحمله الإرهابي. و تم نقل الضحيتين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية للمركز الاستشفائي الجامعي بن باديس و تلقوا الإسعافات حينها وغادروا المستشفى، و فيما تم على الفور إقامة حزام أمني فتحت النيابة تحقيقا حول الحادث.تحت عمارة تأوي نحو عشر عائلات رد بقوة و ببسالة بعد عدة تحذيرات مستهدفا الحزام الناسف الذي كان يرتديه الإرهابي. و عقب ذلك، قامت مصالح الأمن بتطويق المنطقة، فيما قامت النيابة العامة بفتح تحقيق حول هذا الاعتداء.

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