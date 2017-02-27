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27/02/2017 13:21:00

بشأن اغتيال علي تونسي: الطبيب الشرعي يأكد عكس ما ما ادعى به ولطاش


 أكد اليوم الاثنين الطبيب الشرعي رشيد بلحاج الذي شرح جثة المدير العام للأمن الوطني علي تونسي لدى إدلائه بشهادته أمام محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر أن سبب وفاة هذا الأخير تلقيه عيارين ناريين على مستوى الرأس. و جاءت تصريحات الطبيب الشرعي لتؤكد ان سبب وفاة علي تونسي مردها طلقتين ناريتين إحداهما كانت على مستوى الخد الأيسر و الثانية  اخترقت الجمجمة ، و عكس ما ادعى ولطاش " لم تحمل الجثة أي إصابة على مستوى الأطراف العلوية أو السفلية". وأوضح   الطبيب الشرعي لدى سماع تصريحاته خلال ثاني يوم من محاكمة المتهم شعيب ولطاش المتابع بجرم  "القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد و محاولة القتل العمدي و حيازة سلاح ناري بدون إذن من السلطات المختصة" ان الضحية كان في وضعية جلوس و منحنيا على مكتبه لدى تلقيه الطلقات النارية التي كانت "فوقية". و أكدت خبرة الطب الشرعي حسب الطبيب رشيد بلحاج ان الفحص الدقيق للجثة عن طريق الأشعة بين وجود كسر في فقرات رقبة الضحية ، مما يثبت ان الرصاصات التي تعرض لها كانت فوقية . و تمسك  ولطاش بدوره خلال الجلسة بتصريحاته أن الطلقات التي تسببت في مقتل علي تونسي " لم تصدر عنه" مضيفا انه "أصابه على مستوى اليد ". للتذكير تستمر محاكمة شعيب ولطاش لليوم الثاني على التوالي و كان هذا الأخير قد صرح أمس  الأحد أمام قاضي محكمة الجنايات عمر بن خرشي انه كان في حال دفاع عن النفس و لم يقصد قتل مديره العام .

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