تحديد هوية الارهابي المقضي بزيامة منصورية، ولاية جيجل





تبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أول أمس 25 فيفري 2017، بمنطقة مشتة لهدابلة بزيامة منصورية، ولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة، والتي مكنت من القضاء على إرهابي واسترجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة، تم تحديد هوية الارهابي المقضي عليه، ويتعلق الأمر بالمسمى ل.لوناس المكنى "الطاهر بغلية". في نفس السياق، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بسكيكدة/ن.ع.5، مخبأين (02) للإرهابيين، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني ثلاث (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة الناحية العسكرية الخامسة. وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني ثمانية (08) مهربين و(33) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وهران وتلمسان وجانت وإليزي وعين قزام وقسنطينة، فيما تم حجز ستة (06) أجهزة كشف عن المعادن.

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