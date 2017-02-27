مواطن يحرق رئيس بلدية سيدي سليمان بالنزين بداخل مكتبه.
معلومات رسمية اشارت بل اكدت ان رئيس بلدية حمام سيدي سليمان دائرة برج بونعامة ولاية تيسمسيلت المدعو قاسمي محمد تعرض لحادث خطير سببه له احد المواطنين بعد ان دخل الى مكتبه صباح هذا الاثنين وحسب المعلومات ان المواطن قام برش رئيس البلدية بسائل البنزين سريع الالتهاب واشعل الولاعة ليلتهب الرجل على مكتبه .وحسب المعلومات القادمة من عين المكان .ان رئيس البلدية نقل على جناح السرعة الى مستشفى دائرة برج بونعامة ويرجح ان ينقل الى مستفى الولاية فيما يبق التحقيق جار على قدم وساق ولم نتمكن بعد من ضبط المعلومات الكافية على المواطن والدوافع التي دفعته الى ذلك.
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