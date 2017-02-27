

العراق: الجيش الأمريكي يؤسس قاعدة جديدة جنوب الموصل تشهد مدينة الموصل، تحركات عسكرية مستمرة من قبل القوات الأمريكية، التي تعمل منذ أشهر على تأسيس قواعد لها في مناطق مختلفة من المدينة. وأشارت مصادر إلى



مشروع قانون العمل: وزارة العمل أرسلت مؤخرا نسخة للمسودة إلى مختلف المنظمات النقابية أرسلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مؤخرا نسخة حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد المتضمن 661 مادة, 40 بالمائة منها جديدة إلى مختلف المنظمات النقابية



مواطن يحرق رئيس بلدية سيدي سليمان بالنزين بداخل مكتبه. معلومات رسمية اشارت بل اكدت ان رئيس بلدية حمام سيدي سليمان دائرة برج بونعامة ولاية تيسمسيلت المدعو قاسمي محمد تعرض لحادث خطير سببه له احد



علي حداد: لقاءات الثلاثية بمثابة إطار مؤسساتي دائم للتشاور والحوار أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بالجلفة بأن لقاءات الثلاثية تعتبر بمثابة إطار مؤسساتي دائم للتشاور والحوار في كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. وقال حداد



الفريق قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة مواصلة للزيارات الميدانية إلى مختلف النواحي العسكرية، وبغرض الإطلاع على الوضع الأمني بالناحية ومدى جاهزية الوحدات العملياتية، وتكثيفا لجهود التواصل المباشر والدائم مع أفراد القوات



90 % من برلمانيي "الأفـــــلان" يُغادرون البرلمان الجديد · ..وبوضياف ينسحب من "التشريعيات" كشفت مصادر قيادية من حزب جبهة التحرير الوطني أن ما يقارب 90 % من نواب المجلس الشعبي الوطني للحزب العتيد



رئيس فيدرالية حماية المستهلك، يؤكد: 50% من الأشخاص البالغين يستهلكون المكملات الغذائية شدد رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك زكي حريزي ،أمس،أن الملتقى الوطني الذي سينظم اليوم بمقر الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية سيركز على القواعد الحسنة لصناعة المكملات



بوشوارب: تعميم تكوين"الماستر المهني في القياسة" بالجامعات..وارد الشروط الخاص بقطع غيار السيارات على طاولة الحكومة ..خلال أسبوع ارتفاع الجبايـــــــة الخاصة بأرباح الشركات بـ24% كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن



وزيرة التربية :امتحان شھادة البكالوريا يتزامن وشهر رمضان الكريم قالت وزيرة التربیة الوطنیة أن امتحانات شھادة البكالوريا ستجرى ھذا العام وفق الرزنامة الوطنیة للامتحانات و ستكون في شھر رمضان الكريم على مدار 5 أيام