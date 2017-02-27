90 % من برلمانيي "الأفـــــلان" يُغادرون البرلمان الجديد





· ..وبوضياف ينسحب من "التشريعيات"

كشفت مصادر قيادية من حزب جبهة التحرير الوطني أن ما يقارب 90 % من نواب المجلس الشعبي الوطني للحزب العتيد لن يكونوا في البرلمان الجديد. وأكدت المصادر تصدر وزراء سابقين وحاليين بالحزب في حكومة سلال رأس قوائم 20 ولاية على الأقل، مشيرة إلى كل من وزير الفلاحة عبد السلام شلغوم، وزير السياحة عبد الوهاب نوري، وزير التعليم العالي الطاهر حجار، وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، إضافة إلى وزير الموارد المائية عبد القادر والي، أما وزير الصحة عبد المالك بوضياف هذا الأخير الذي تأكد انسحابه من تشريعات 2017 وبقائه على رأس قطاع الصحة وفقا لما ذكرته الصفحة الخاصة بأخباره على موقع التواصل الاجتماعي " الفايسبوك"، بالإضافة إلى وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية والوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية عائشة طاغابو. وتشير المصادر ذاتها إلى أن المستشار المكلف بالإعلام الجديد موسى بن حمادي الذي حل مكان حسين خلدون أنه من سيترأس قائمة الحزب ببرج بوعريريج، فيما ترشح ورجل الأعمال محمد جميعي صاحب مؤسسة "ستار لايت"، وبهاء الدين طليبة في ولاياتهم ما يمهد عودتهم لعهدة جديدة، وأكدت الجهة ذاتها أن قوائم الحزب سيتم تجديدها في التشريعيات القادمة بأزيد من 90 بالاستثمار في الكوادر الشابة بأمر من رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة وهي الأوامر التي يحرص الأمين العام للحزب الدكتور جمال ولد عباس على تنفيذه حرفيا.

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